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世銀：油價恐漲破150美元

編譯簡國帆、洪啟原／綜合報導
世界黃金協會最新公布的報告顯示，全球央行今年來買進黃金的數量創下紀錄，顯示市場波動和地緣政治不確定性，帶動黃金需求上揚。 (路透)
世界黃金協會最新公布的報告顯示，全球央行今年來買進黃金的數量創下紀錄，顯示市場波動和地緣政治不確定性，帶動黃金需求上揚。 (路透)

以色列加強對加薩走廊的地面攻勢，世界銀行警告，若中東衝突升高，國際油價可能漲破每桶150美元，若關鍵產油國切斷供應，可能重演1970年代的油價震撼。市場波動和地緣政治不確定性，帶動黃金需求上揚，全球央行今年來買進黃金的數量創下紀錄。

世界銀行30日公布大宗商品市場展望季報，表示因經濟放緩導致需求減少，預計第4季全球油價平均為每桶90美元，明年將降至平均每桶81美元，整體大宗商品價格未來一年預料也將下跌4.1%。但以哈衝突若拖長，可能使還在從俄烏戰爭衝擊中復原的大宗商品市場，遭遇能源和糧食價格「雙漲」的「雙重震撼」。

世銀根據1970年代以來涉及地區衝突的歷史事件，提出三種風險情境假設：

在最糟情境下出現「大規模中斷」，類似1973年阿拉伯石油禁運的影響，全球每日石油供應將少600萬~800萬桶日，初期將推動油價漲至每桶140~157美元，漲幅高達75%。

若出現「中度中斷」情境，大致類似2003年的伊拉克戰爭，全球每日石油供應量將減少300萬~500萬桶，油價將漲到每桶109~121美元。

就算是「小規模中斷」，相當於2011年利比亞內戰，也會導致石油日產量減少約50萬~200萬桶，將帶動油價在第4季升至每桶93~102美元。

世界黃金協會（WGC） 31日表示，在今年前三季，各國央行的黃金淨購買量達到創紀錄的800公噸，比去年同期增加14%，今年全年的淨購買量預料有望刷新去年的歷史紀錄1,136公噸。全球央行光是第3季就合計買進337.1公噸黃金，單季購買量為該協會2000年起統計這項數據以來第三高。

WGC首席市場策略師利德說：「央行的強勁需求證實我們的觀點，即去年需求增加並非曇花一現」，他預估今年全年的黃金需求將達到甚至超越去年的水準。

以各國來看，中國央行是購買黃金的主力，上季買進78公噸，自1月來合計買進181公噸，使黃金在外匯存底的占比達到4%。連規模較小的央行也大舉買進黃金，例如波蘭和土耳其央行各買進57公噸和39公噸。

利德說，地緣政治不確定性一直是央行黃金需求的主要推手，而以巴戰爭進一步推升此需求的上行壓力。

世界銀行警告，若中東衝突升高，國際油價可能漲破每桶150美元。( 路透 )
世界銀行警告，若中東衝突升高，國際油價可能漲破每桶150美元。( 路透 )

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