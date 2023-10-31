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德Q3經濟萎縮 Q4不妙

編譯陳律安／綜合外電
德國經濟在第3季萎縮，儘管幅度不大，再次引發經濟衰退的擔憂。圖為德國法蘭克福港口的貨櫃。（美聯社）
德國經濟在第3季萎縮，儘管幅度不大，再次引發經濟衰退的擔憂。圖為德國法蘭克福港口的貨櫃。（美聯社）

受消費力道減弱和利率高漲衝擊，德國經濟在第3季萎縮，儘管幅度不大，但仍提高這個歐洲最大經濟體陷入衰退的機率。此外，德國的通膨也持續降溫，10月消費者物價指數（CPI）年升幅意外降至2021年8月來最小。

德國聯邦統計局30日說，第3季國內生產毛額（GDP）比第2季減0.1%，季減幅度小於路透預估的0.3%，因高通膨侵蝕消費者購買力。修正後的數據顯示，德國仍難以擺脫去年冬季的低迷景氣，今年第1季成長陷入停滯，第2季也僅小幅擴增，上季又再度萎縮。

同日公布的通膨數據顯示，10月CPI比去年同期僅上升3.0%，低於市場預估的3.3%，扣除食物和能源價格的核心CPI，年升幅也由9月的4.6%降至4.3%。

荷蘭國際集團（ING）總體經濟學家巴斯基說：「這些數據顯示，德國已淪為歐元區成長的負累之一。」他還說，展望未來，歐洲央行（ECB）緊縮政策傳導效應持續發酵、庫存周期未見反轉，及新的地緣政治不確定性，將持續衝擊德國經濟。

巴斯基預期，德國經濟今、明兩年都將在小幅萎縮和零成長間擺盪。國際貨幣基金也認為，德國會是今年唯一經濟萎縮的主要經濟體，長期展望也蒙上陰影。

海內外利率升高嚴重衝擊工業產品的需求，偏偏與其他國家相比，德國更仰賴工業產品的成長動能。德國朗盛化工集團（Lanxess）本月宣布將裁減7%人力，福斯汽車也說，為提振獲利能力將加強撙節。

儘管德國服務業的表現較佳，但標普全球的企業調查顯示，服務業動能也在衰減，另一亮點就業市場也開始走疲。

德國商業銀行首席經濟學家克雷默認為，第3季的萎縮不會是單一事件，預期第4季將再度萎縮。

德國 利率 就業

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