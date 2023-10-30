日圓兌美元升值 日經：日央行將允10年期公債殖利率破1%

日經報導，日本央行周二將調整率殖利率曲線管控（YCC）政策，允許10年期日本公債殖利率升至1%以上。（路透）

日圓兌美元周一攀至近三周來高點，稍早之前日經引述消息來源報導，日本央行 將在周二結束的貨幣政策會議上討論調整率殖利率 曲線管控（YCC）政策，允許10年期日本公債殖利率升至1%以上。

此舉可能有助日本央行毋須為了將利率維持在1%以下而大量購買長債。讓殖利率小幅走高能縮小日本與美國的殖利率差，有助減輕一些日圓貶值壓力。日圓在過去一年半已大幅貶值。

日經的報導推動日圓兌美元匯價一度升至10月17日以來最高的148.81。美元兌日圓全天處於守勢，紐約尾盤下跌0.4%到149.05日圓。

全球利率飆升加大了要求日本央行改變YCC政策的壓力，該政策維持負0.1%的短期利率目標和0%的10年期債券殖利率上限。日本央行周一起召開為期兩天的會議。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說，如果日本央行周二未採取任何行動，等12月再說，「美元兌日圓會立即跳升」。從周一走勢看，Chandler認為日本當局似乎不太可能干預了匯市，不過他指出，過去幾周，央行已對債市進行干預，作為替代措施。

他說，干預的關鍵在於過度波動，日本央行一直說不以某特定水平為目標，這使得150大關失去魔力。

至於美元，Monex USA駐華盛頓外匯交易員Helen Given說，「今早略有下滑，但沒超過近期的交易區間。如果上周美國消費者數據不是如此強勁，美元很可能出現更大的貶幅，但市場發現美國經濟仍然強韌。

分析師還指出，美國財政部周三宣布的單季再融資計畫可能同時影響債市和匯市。這是因為不斷增加的赤字和更沉重的利率負擔大大增加了財政部的資金需求。自8月宣布上份計畫以來，借貸利率已飆升到2006-07年以來最高。

受歐元回升影響，美元指數下跌0.4%，報106.13，此前一度跌至一周低點106.06。歐元兌美元上漲0.5%，報1.0615美元。

周一，德國通膨數據降溫，表明歐元區最大經濟體的總體通膨放緩，另外公布的數據顯示，德國第3季國內生產總值較前一季下降0.1%，但數據優於預期。