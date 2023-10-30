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COP28主席國敦促 2030年將再生能源產能提高2倍

中央社／阿布達比30日綜合外電報導

COP28主席國阿拉伯聯合大公國和2個再生能源組織今天敦促各國政府，在2030年底前將再生能源產能增加2倍，以協助避免全球暖化升溫幅度超過攝氏（下同）1.5度。

路透報導，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將於11月30日至12月12日在杜拜舉行，與會各國希望會中可就增加再生能源產能達成協議。會議談判焦點將是2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）執行狀況的差異，該協定確立了將暖化增幅限制在1.5度的目標。

COP28主席國阿拉伯聯合大公國、國際可再生能源機構（IRENA）和全球再生能源聯盟（Global Renewables Alliance）在今天發布的聯合報告中表示，在2030年底前，再生能源發電量需「達到1萬1000 GW（十億瓦）以上」。

多數主要經濟體皆同意實施上述目標。包括中國、美國和印度的20國集團（G20）9月達成協議，將努力在2030年底前將全球再生能源產能增加2倍。

根據科學家的說法，如果不迅速採取行動，減少二氧化碳排放，全球氣溫將在未來10年內突破1.5度的門檻，並對人類、野生動物和生態系統造成更嚴重的氣候變遷影響。

然而，COP28的近200個與會國家要達成協議並非易事。歐洲國家和氣候脆弱國家認為，如果各國僅同意擴大使用潔淨能源，卻不同意放棄導致氣候變遷的污染能源，這樣仍是不夠的。

他們主張，COP28的再生能源協議必須搭配逐步淘汰化石燃料的承諾，但相關主張遭到沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他依賴化石燃料經濟體的抵制。

歐洲聯盟（EU）氣候政策負責人胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）27日表示，「你不能僅就再生能源目標達成協議，然後就宣稱COP28會議達到成功。」

今年COP28的主席將由賈比爾（Sultan Al Jaber）出任，這引來部分美國、歐盟議員以及倡議人士的批評，因為他是石油巨擘阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC）執行長，也是阿聯的氣候特使。

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