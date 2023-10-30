著眼中東、非洲 日印表機大廠愛普生稱該地區市場「有潛力」

愛普生執行長小川恭範表示，隨著日本及其他已開發國家的需求放緩，愛普生正在著力於中東及非洲市場。（路透）

日本 印表機大廠精工愛普生（Seiko Epson，以下簡稱愛普生）執行長小川恭範表示，隨著日本及其他已開發國家的需求放緩，愛普生正在著力於中東及非洲市場。

路透社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，因民眾在家工作導致個人印表機需求增加，也帶動愛普生的銷售量。然而隨著人口下滑以及數位化發展，愛普生的銷售在成熟市場面臨長期停滯。

愛普生2022財政年度中，中東、土耳其 、非洲是成長亮點。繼在印度設立子公司獲得成功，愛普生今年8月在杜拜（Dubai）建立一個新據點，直接管理該地區的策略。

愛普生本月27日公布季度報告後，小川指出「我們的產品還未在中東普及，而該地區的市場相當有潛力」。

愛普生今年7月至9月的營業利潤 下滑了近70%，並將全年度營業利潤展望從1000億日圓下調至800億日圓（約新台幣176億元）。

小川表示，隨著庫存成本下降以及通貨膨脹觸頂將刺激消費需求，預期下半年度的狀況將會改善。

在已開發市場方面，愛普生計劃著力於搶攻尋求減少浪費的商業以及工業客戶。例如，愛普生的一些機器可以分解用過的辦公室紙張，並製造空白紙張，但是這些機器體積巨大，且使用起來仍比一般的印表機、新紙昂貴。

小川對此指出，「將努力降低使用這種機器的成本，而且儘管推動相關產品需要時間，但希望擴大有助於環保的產品」。