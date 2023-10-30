本以為有譜…歐澳自由貿易協議又談崩 澳洲放話下屆政府再談

儘管早先透出樂觀信號，但歐盟與澳洲洽簽自由貿易協議仍觸礁。坎培拉當局今天甚至說，恐要到2025年下次國會大選後才有復談可能。情境示意圖。（Ingimage）

儘管早先透出樂觀信號，但歐盟 與澳洲 洽簽自由貿易協議 仍觸礁。坎培拉當局今天甚至說，恐要到2025年下次國會大選後才有復談可能。

法新社報導，歐盟與澳洲從2018年以來就煞費苦心洽談雙方簽自貿協議，範圍涵蓋化學到化妝品等各面向，但雙方始終在澳洲畜產品如牛、羊肉准入歐盟上卡關。

澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）表示，歐盟談判人員拒絕於最新一輪談判讓步。七大工業國集團（G7）在日本大阪舉行部長級會議，澳洲與歐盟則在場邊新一輪自貿談判。

瓦特今天告訴澳洲廣播公司（ABC）：「很遺憾，我們就是沒法得到歐盟一方該有的回應。」

瓦特甚至表示在澳洲這屆國會期間，恐怕都很難恢復談判，意指到2025年下次大選前，現任的澳洲工黨政府恐不願重返談判桌。

這次新一輪談判前，法國貿易部長貝奇特（Olivier Becht）上週列舉多項非常正面的進展，讓外界以為歐盟與澳洲的自貿協議終於有譜。

歐盟執委會一名發言人表示，他們本來也對這次應能在大阪與澳洲簽成自貿協議樂觀，但澳洲卻在談判時「突然提出一些此前沒提出過的農業相關要求」。

歐盟執委會在聲明裡表示，他們仍準備好繼續協商。

目前雙方就歐洲應多大程度開放澳洲的糖、羊肉、牛肉進口存在爭論。與此同時，歐洲希望能獲取澳洲豐沛的「關鍵礦產」，從而減輕在風力渦輪機和電動車電池等清潔能源產品關鍵零組件對俄、中的依賴。

但雙方7月於布魯塞爾的前一輪談判就談不攏，澳洲當時表示，他們的農產品無法獲得能「大量輸入」歐洲市場的保證。