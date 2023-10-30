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高油價與強勢美元 讓台灣在內亞洲央行可能重啟升息

編譯葉亭均／綜合外電
市場預期亞洲央行在未來六個月內將升息，原因是美元走強與油價上漲，使得從澳洲、印尼到南韓等國邁向貨幣緊縮道路。（歐新社）
市場預期亞洲央行在未來六個月內將升息，原因是美元走強與油價上漲，使得從澳洲、印尼到南韓等國邁向貨幣緊縮道路。（歐新社）

市場預期亞洲央行在未來六個月內將升息，原因是美元走強與油價上漲，使得從澳洲、印尼到南韓等國邁向貨幣緊縮道路。分析師認為，台灣央行在明年大選後也有升息的可能性。

根據市場隱含政策利率，交易人士預期中國以外的亞太地區在未來六個月內平均升息13個基點。相較下，市場押注除亞洲外的已開發市場將維持利率不變，至於歐洲、中東和非洲以及拉丁美洲則預料將大幅降息。

印尼和菲律賓央行近幾周已經升息，而且暗示可能繼續緊縮政策。包括印度在內的其他亞洲央行目前則選擇耗費外匯存底，但經濟學家說，還能撐多久，其實是有限的。

星展銀行高級經濟學家拉奧表示，本幣走貶和通膨復熾的「雙重打擊」，可能導致亞洲一些央行重新緊縮貨幣政策。她說，持續且大幅度的貶值壓力可能促使央行恢復升息。

根據彭博資訊的數據，亞太央行今年迄今升息幅度遠不如已開發國家。滙豐首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）說，美國與亞洲的利差「為美元提供了額外助力」，「雖然許多因素影響匯率，但利差仍是最重要的因素，任何擔心匯率進一步波動的央行官員都會認真考慮本地利率是否偏離美國利率太多。」

范力民表示：「聯準會進一步行動，或市場利率再飆升，都可能促使從韓國到印度的央行再次緊縮政策…或至少會讓中國和越南等地的進一步寬鬆計畫面臨複雜因素」。

至於台灣，經濟學家預期如果高昂的油價導致通膨遠高於其展望，央行可能會進一步升息。野村控股經濟學家朴正宇（Jeong Woo Park，音譯）表示：「這可能發生在2024年之後。如果通膨依然遠高於台灣央行的2%目標，而且全球金融環境進一步緊縮，我們預期台灣央行恢復升息周期，將政策利率從當前的1.875%調高至2.125%。」

彭博資訊也彙整其他可能緊縮利率政策的亞太地區主要央行，包括澳洲央行11月7日可能升息1碼，印尼央行在10月下旬意外升息1碼後，不排除計畫外加息，儘管可能性很小；日銀則可能在明年4月前緊縮政策。馬元近期貶至1998年來低點，讓馬來西亞面臨升息壓力；菲律賓央行在10月下旬升息後，不排除進一步升息，南韓也有升息可能性。

央行 升息 利率

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