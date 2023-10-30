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日銀周二是否展開緊縮 全球金融市場聚焦

編譯任中原／綜合外電
由於日圓對美元匯率正在測試33年來低點，外界正觀察日銀在31日的政策會議會採取何種行動。（路透）
由於日圓對美元匯率正在測試33年來低點，外界正觀察日銀在31日的政策會議會採取何種行動。（路透）

由於日圓對美元匯率正在測試33年來低點，且公債殖利率升到10年來最高點，使金融市場益發預期日本銀行（央行）本周二（31日）將放鬆對公債市場的控管。投資人更聚焦於日銀總裁植田和男是否會對通膨趨勢透露關鍵信號，為終結負利率政策鋪路。

上周10年期日債殖利率衝到0.89%，是2013年7月來高點，因此市場普遍預期日銀將第三度放鬆「殖利率曲線管制（YCC）」措施的波動區間，亦即允許殖利率高於1%。目前市場已經開始對日銀可能的動作預作反應。

由於日本利率遠低於美國及歐洲，10年期美、日公債殖利率差距達到16年來高點，導致日圓兌美元匯率貶破150防線，迫使日銀承受必須緊縮貨幣政策的壓力。雖然日圓已在低檔穩住，但交易商認為這只是暫時現象，且如果日銀周二會議後不採取行動，日圓將進一步貶到152-153。

日本9月核心通膨（扣除生鮮食品）年升率降到3%以下，是一年多來首次；雙核心通膨率（扣除能源與生鮮食品）也由4.3%降到4.2%。日銀認為日本通膨升高，主要是因為進口物價上漲，因此必須等到工資出現更持久的上升訊號，才能確定經濟不會重新墜入通貨緊縮深淵。但一些經濟學者認為日本通膨率將持續超過2%目標。

全球投資人密切關注日本公債殖利率動向，因為日本投資機構是美國及歐洲債券的最大國外買家；一旦日債殖利率上升，吸引力增強，將促使日資大賣外國公債，使殖利率進一步上升。

瑞士銀行預期日銀本周二將把YCC區間的上限提高到1.5%，並將10年期殖利率目標從0%提高到0.5%；瑞銀證券日本首席經濟學者足利正道表示，即使日銀本周不採取任何行動，也會開始傳達出「鷹派」訊息，讓外界對即將升息預作準備。巴克萊銀行則預期日銀本周將完全廢除YCC措施。

但高盛、野村與摩根士丹利則認為日銀仍可能維持現行政策架構，即允許殖利率上升到1%。

野村國際經濟學者宮內裕介表示，更重要的是日銀可能終結負利率，並開始提高短期利率。

殖利率 日本 投資

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