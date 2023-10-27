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日經：力積電將在日本宮城縣蓋晶片廠 最快2026年商轉

編譯易起宇／綜合外電
日經新聞報導，力積電將於日本東北部宮城縣興建晶片廠，最快2026年商轉。 （記者潘俊宏／攝影）
日經新聞報導，力積電將於日本東北部宮城縣興建晶片廠，最快2026年商轉。 （記者潘俊宏／攝影）

日經新聞報導，台灣半導體代工廠力積電（PSMC）將在日本東北部宮城縣興建工廠，最快2026年商轉，將為汽車等產業用的晶片貢獻更穩定供應。

報導指出，力積電和日本投資公司SBI控股7月時已宣布將合作在日本設廠，並正在選址，這兩家公司將在本月底正式簽署協議。

根據報導，這兩家公司第一階段將投資約4,000億日圓（26億美元）在這座工廠，日本經產省也將補助這項計畫。宮城縣本身已擁有大量的汽車業工廠和相關物流設施。目前列入考慮的地點包括宮城縣最大城市仙台市附近的一座工業園區。

力積電計劃興建不只一座工廠。第一階段的建設最快將在2024年開工。第二階段的時間和計畫之後才會敲定。總投資金額預估大約8,000億日圓。

經產省正尋求在今年度追加預算案中追加約3.4兆日圓預算給半導體產業，並計劃提撥最多1,400億日圓給力積電第一階段建設。該省已決定為用在所有對國家安全重要產業的晶片，加強生產基礎。

報導也說，力積電和SBI將在日本成立一家合資公司，來營運該工廠。SBI考慮和子公司SBI新生銀行，以及其他地方合夥銀行，一起為這家新公司提供融資。

力積電則將負責提供技術和人力。新工廠將為汽車和IT業生產從55到28奈米的運算處理晶片。月產能目標為10,000片12吋晶圓。

日本 投資 晶片

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