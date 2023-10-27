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ECB利率凍漲 一年多首見

編譯湯淑君／綜合報導
歐洲央行（ECB）26日如市場預期按兵不動，是一年多來利率首度維持不變。（路透）
歐洲央行（ECB）26日如市場預期按兵不動，是一年多來利率首度維持不變。（路透）

歐洲央行（ECB）26日如市場預期按兵不動，是一年多來利率首度維持不變，中斷一連十次升息趨勢，以評估之前升息行動是否已制伏通膨。歐元反應平靜，26日盤中對美元貶0.2%至1.0544美元。

自2022年7月以來，ECB為了打通膨累計升息4.5個百分點，但上月決議把利率升到4%的紀錄高點後，決策者暗示將暫停升息腳步。果然，這回ECB維持存款政策利率在4%，主要再融資利率仍為4.5%，並表示目前借貸成本若維持得「夠久」，也許已足以馴服通膨。

歐元區物價壓力終於減緩，通膨率一年來已腰斬，同時經濟大幅減速，以致衰退或許已展開。鑑於此，市場押注ECB升息循環已結束，下一步將是降利率。

但如同英、美央行，ECB也未排除日後進一步升息的可能性，表明日後將「視數據而定」，後續利率決策將參考未來出爐的經濟數據再作定奪，以防萬一通膨降溫速度不夠快。

ECB會後聲明說：「ECB主要利率若以現在的水準維持夠長的期間，將對（達成2%通膨）目標貢獻良多。未來的決定，將確保政策利率訂在限制性足夠的水準，需要維持多久就多久。」

決定維持利率不變，可能強化市場對全球主要央行已完成緊縮循環的預期，終結這一段聯準會（Fed）、ECB等央行史無前例同步升息的時期。

如此一來，市場焦點可能轉向「利率必須維持在目前高點多久」的問題。投資人已經押注ECB最快明年6月就會降利率，到明年10月可能降息兩次。然而，一些決策官員認為，這種預期不切實際。更何況仍有一些變數，例如中東若爆發新衝突導致能源價格上漲，可能再度引燃通膨，就在經濟成長步履蹣跚之際。那不僅使「軟著陸」期待落空，也將揭開令人談之色變的「停滯性通膨」時期。

ECB重申，規模1.7兆歐元緊急抗疫購債計畫的再投資，將持續到2024年底。

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