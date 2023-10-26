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高通推5G旗艦晶片 台積助攻

特派記者鐘惠玲╱夏威夷報導
高通推出最新旗艦5G晶片驍龍8 Gen 3(左)晶片。(記者鐘惠玲╱攝影)
高通推出最新旗艦5G晶片驍龍8 Gen 3(左)晶片。(記者鐘惠玲╱攝影)

高通24日宣布，推出以台積電4奈米製程生產的全新5G旗艦晶片「驍龍8 Gen 3」，主打更高效能、更低功耗，並且支援終端裝置生成式AI功能。高通總裁艾蒙高喊：「AI無所不在」，驍龍8 Gen 3讓用戶不用透過雲端就可以在手機實現生成式AI應用，已獲15家手機品牌採用。

高通是於24日在夏威夷舉辦年度「驍龍高峰會」上，發表最新產品。法人看好，高通新5G旗艦晶片功能更強，更為使用者帶來全新的生成式AI體驗，獲得客戶端熱烈迴響，有助台積電先進製程訂單動能更豐沛。

台積電先前已釋出手機、PC領域看見復甦的初期跡象，高通新品剛好搭上這波趨勢，攜手台積電全力搶市。

高通特別強調AI在未來手機應用的重要性。艾蒙指出，目前正進入生成式AI時代，生成式AI發展改變終端裝置，大家也重新定義行動運算的高效能。

他強調，生成式AI的應用正在呈現指數型成長，當我們思索AI在終端裝置上扮演的角色，現在比一年之前所能想像得到的應用情境大幅增加，相信一年之後還會更多。

艾蒙並提到，AI無所不在，始於雲端，然後延伸到手機、PC等終端裝置，在這中間還有混合型AI產生。

艾蒙認為，終端裝置其實很個人化，大家可以想像終端裝置上的AI無時不刻運作，主要可能都在預測使用者行為。AI融入終端裝置的作業系統與應用程式，甚至是雲端，這會改變人機互動模式，這樣的變化不只會出現在手機，也會出現在PC、汽車等裝置。裝置上的應用程式是使用核心，但依照使用需求，也可能連結雲端，這時就需要5G與AI偕同運作。

高通透露，驍龍8 Gen 3已有15家品牌廠導入採用。高通每一代驍龍系列旗艦手機晶片都獲得高階手機廣大市占率，此次驍龍8 Gen 3問世，小米總裁盧偉冰親臨發表會現場站台，並宣布小米14系列手機為首發機種，將於26日晚間亮相。

因應AI應用需求，驍龍8 Gen 3的CPU效能標榜比前一代提升30％，GPU效能也提高25％，而NPU效能更一口氣提升98％，讓終端裝置上的生成式AI可與消費者如影隨形。

高通驍龍高峰會重點。(資料來源：採訪整理)
高通驍龍高峰會重點。(資料來源：採訪整理)

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