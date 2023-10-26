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小摩：Fed金融預測大錯特錯

編譯簡國帆／綜合報導

摩根大通（小摩）執行長戴蒙批判，全球央行大約18個月前做出的金融預測，「百分之百大錯特錯」，這應當讓他們對於明年展望抱持謙卑的態度。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，全球經濟成長率已放緩至3%，未來幾年將繼續放緩，而高利率將進一步拖累增長。

戴蒙24日在沙烏地阿拉伯舉行的未來投資倡議（FII）峰會的一場座談會上，對未來風險提出警告，並懷疑各國央行和政府因應通膨對經濟的影響以及全球成長放緩的能力。他說，現在有許多因素都可能提高情勢的艱困程度，「準備好各種可能性和機率，而非決定單一行動方針，因為我從未見過有人這樣就解決問題」。

他說，「我想說的是，18個月前央行官員是百分之百大錯特錯」，所以「我會對未來一年的可能情況相當審慎」。他指的是Fed官員一直到去年初，都還堅稱通膨急升只是「暫時性」的。

近來華爾街聚焦於Fed今年是否可能再升息1碼，但戴蒙說，「我認為升息1碼以上或不升息，並沒有多大差別」。他之前已警告有一種可能情境，就是聯邦資金利率可能高於7%，在小摩本月稍早公布上季財報時，他也提醒，「這能是世界過去幾十年來最危險的時刻」。

同樣受邀參加FII的喬治艾娃則表示，利率將維持在高檔，而全球經濟成長已放緩至3%，未來幾年將繼續遲滯，高利率將進一步拖累增長。喬治艾娃說：「所以現在......對每個人的呼籲是：繫好安全帶。確保你們明白利率將在這個水準停留更長的時間」。

她也不忘警告，全球經濟前景可能惡化，以色列與哈瑪斯之間的戰爭是眾多烏雲中的最新一朵。

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