日圓150防線 貶破又回升 市場警戒當局出手干預風險

日圓兌美元匯價短暫周一亞洲早盤走貶至150以上，交易商謹防東京當局可能採取干預措施。（路透）

日本 和美國之間的殖利率 利差拉大繼續對日圓造成壓力，日圓兌美元匯價短暫走貶至150以上，這使得交易商小心翼翼警惕東京當局可能採取干預措施。

周一亞洲早盤日圓兌美元一度跌至150.11， 隨後在期權相關的美元賣壓下迅速回升到149.87，相較於上周五晚間的149.84變化不大。

日本財務大臣鈴木俊一上周五表示，外匯市場保持穩定並反映基本面非常重要，日圓貶破150心理防線令投資 人對可能的干預保持警戒。

大和證券資深貨幣策略師Yukio Ishizuki說：「美元兌日圓匯價在流動性低、較少參與者、可能是投機者主導的時段突破了150防線。日圓走貶壓力變大，尤其是超過150，加深市場對干預的擔憂。大家很緊張。」

中東地區的緊張局勢、美國公債收益率上升，以及日本央行將於10月30-31日召開政策會議，讓交易員提心吊膽。周一，美元、日圓和瑞士法郎等避險貨幣仍是市場關注焦點，先前傳出有地區民兵出動的敵對行動升級，美國和國際部隊駐伊拉克的一個空軍基地入夜後成為火箭彈襲擊的目標。

美國10年期公債殖利率目前是4.91%，幾乎是日本10年期公債殖利率0.835%的六倍。日本央行總裁植田和男上周五說，該行將耐心維持寬鬆，以持續穩定實現2%的通膨目標。

日圓匯率於本月3日貶至150.16之後迅速回升至147.43，引發當局出手支撐日圓的猜測。官員次日拒絕證實他們是否介入市場提振日圓，留給投資人自行揣測。