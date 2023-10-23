全球需求正復甦 南韓初步出口數據成長 14個月來首見

南韓10月初步貿易數據顯示出口一年多來首見恢復成長。（歐新社）

南韓 初步貿易數據顯示，出口一年多來首見恢復成長，這是外部需求正在復甦的另一跡象，將讓投資人和關注全球商業健康的決策者吃下一顆定心丸。而如果半導體業的復甦得以持續，韓元的最糟時期可能就此結束。

根據南韓海關周一發布的數據，10月前20天的日均出口較一年前增加8.6%，是去年9月以來首見成長。

這預示全球貿易在經濟放緩後開始重振雄風。南韓發布數據的時間早於其他許多經濟體，由於它在全球供應鏈和科技業占據重要地位，出口數據備受希望及早了解世界貿易發展軌跡的人士所關注。而鑒於南韓經濟成長高度仰賴外部需求拉動，出口成長是一個令人鼓舞的訊號。

首爾決策者近幾個月表示，希月望年底前全月出口恢復成長。如果10月出口與初步數據顯示的一樣，將能為經濟成長提供支撐。南韓最大搖錢樹半導體的銷售也有了反彈跡象，尤其是NAND快閃記憶體。

周一發布的另一份報告，南韓央行強調了半導體需求復甦，以及市場對於明年需求會持續增強的樂觀情緒日益高漲，援引了上月DRAM價格一年半來首見上漲。

但南韓貿易的風險仍然存在。最大出口目的地的中國還在努力恢復經濟動力，以哈衝突加劇不確定性，可能衝擊南韓在內依賴貿易國家的成長預測。

數據顯示，南韓整體出口年增4.6%，對中國的出口下降6.1%，降幅為去年夏季以來最小，對美國的出口增加12.7%、對日本增加20%、對新加坡 躍增37.5%，進口則小增0.6%。

在前20日，南韓銷售了52億美元的半導體，比一年前少6.4%，降幅小於9月的全月降幅14.4%。

根據海關，前20日的貿易逆差擴大到37億美元，上月同期逆差為4.88億美元。

另外，如果半導體業復甦得以持續，韓元的最糟時期可能結束。韓元今年來貶值6.4%，表現在亞洲貨幣 排倒數第三，但跌幅在本月走緩，兌美元匯價僅下跌0.2%。小於上個月的近2%。

Kiwoom證券公司預測韓元年底前可能上漲將近4%，到1,300韓元兌1美元。香港上海滙豐銀行外匯研究主管Joey Chew說，韓元是其他低收益亞幣中的首選貨幣，因「DRAM價格走跌放緩且全球晶片需求出現回升跡象，半導體出口成長可能持續改善」。