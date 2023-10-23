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日經：世界先進20億美元赴星設12吋晶圓廠 快定案了

編譯季晶晶／綜合外電
日經報導，世界先進即將做成決定，赴新加坡興建該公司首家12吋晶圓廠。 （聯合報系資料照）
日經報導，世界先進即將做成決定，赴新加坡興建該公司首家12吋晶圓廠。 （聯合報系資料照）

日經報導，台積電轉投資的世界先進即將做成決定，赴新加坡興建該公司首家12吋晶圓廠，主要著眼於車用晶片的需求。

此前，世界先進2019年曾斥資2.36億美元，吃下格芯（GlobalFoundries）在新加坡的一座8吋晶圓廠，主要生產各種感應器。新的擴張計畫會是世界先進近年來最大一筆投資，知情人士說，金額至少20億美元。世界先進今年資本支出不到台幣100億元，遠低於2022年的台幣194億元。

一位供應鏈高管透露，世界先進的目標是要搶攻「汽車電氣化和各種其他電子產品相對成熟製程晶片的強勁需求，此舉也是為了解決客戶需求，他們希望在不同地點擁有一定產能，而非只在台灣。考量地緣政治因素，世界先進看到中國大陸以外地區對成熟製程晶片供應有日益增長的需求」。當半導體成為一些國家的國安問題，台灣業者面臨愈來愈大的產地多元化壓力，將生產移至台灣境外。

世界先進的新廠將位於淡濱尼（Tampines），靠近它從格芯買下的晶圓廠，距離恩智浦和台積電的合資企業SSMC大約10分鐘車程。世界先進董事長方略曾擔任SSMC副總經理，擁有在新加坡營運晶圓廠的經驗。

世界先進處於財報發布前的靜默期，未予置評。

新加坡 晶片 台積電

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