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大企業財報 聚焦利潤率

編譯林奇賢／綜合報導
Google母公司字母、微軟、Meta、亞馬遜等大企業，本周將陸續公布上季財報。（美聯社）
Google母公司字母、微軟、Meta、亞馬遜等大企業，本周將陸續公布上季財報。（美聯社）

Google母公司字母、微軟、臉書母公司Meta、亞馬遜、通用汽車及福特等大企業，本周將陸續公布上季財報，可能強調成本管控，投資人也將審視這些企業的利潤率，以評估這些業者在布局人工智慧（AI），面對員工要求加薪、燃料價格增加時，如何因應成本上升。

彭博資訊彙整的數據顯示，本周即將公布財報的企業，市值共約15兆美元，業績表現攸關能否為美股增添上攻柴火、還是壓制美股繼續向下沉淪。其中，字母、微軟都是AI競賽的參與者。投資人過去幾個月來都是聽這些公司說AI的願景，如今可能想得知相關成本的更多訊息。

字母將在24日美股盤後公布財報，上季營收預估將增加10%，為五季以來最大增幅。

德意志銀行最近的報告指出，Google搜尋廣告營收將保持穩健，因OpenAI的疑慮消退，且廣告商選擇在Google搜尋投放廣告；Youtube第3季和第4季料將出現成長加速跡象。

微軟也將在24日美股盤後發布財報，市場聚焦Azure雲端部門表現。微軟先前預測，Azure上季營收增幅約25%~26%，但彭博分析師提醒，若成長幅度低於28%，可能被視為令人失望，因微軟推出AI產品，「在大型軟體供應商中有最大話語權」。

投資人也密切關注微軟365 Copilot AI計畫對營收的助益、以及何時能挹注業績。微軟設定365 Copilot的價格為每人每月30美元，麥格里已推估若微軟有10%的現有企業客戶採用，第一個全年將賺進約140億美元營收。

Meta預定25日盤後公布財報，上季廣告營收料將加速成長21%，每股盈餘可能較去年同期增加一倍多。TD Cowen說，基於對AI和元宇宙的投資增加，投資人最關注的將是Meta對明年支出的指引。

亞馬遜將在26日盤後發表上季財報，上季營收看增11%。TD Cowen指出，亞馬遜控制成本的努力（今年稍早展開的裁員）應能支撐營業利益，同時通膨壓力減輕與預留網路效率提高，也會帶來幫助。

正面臨罷工的福特汽車和通用汽車仍持續與勞方進行協商，市場關注罷工以及提高員工薪資的影響。優比速（UPS）、墨西哥捲餅連鎖店Chipotle也將在公布財報時，討論他們應對薪資成本增加的計畫。

微軟 AI 投資

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