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亞洲擁優勢 日韓元宇宙熱不退燒

編譯易起宇／綜合報導
亞洲元宇宙市場規模。(資料來源：Statista Market Insights)
亞洲元宇宙市場規模。(資料來源：Statista Market Insights)

元宇宙於新冠疫情期間在西方國家掀起了一波熱潮，之後隨著現實社交活動的恢復退燒，但在亞洲市場，這項科技仍正在持續蓬勃發展，尤其是日本南韓

日經新聞報導，臉書2021年改名為Meta，並重塑形象為元宇宙公司，卻未受到歡迎，Meta元宇宙部門在2021年10月~今年6月虧損近250億美元，創辦人祖克柏在今年9月的年度開發者大會已鮮少提到元宇宙。

然而，亞洲地區依然對這項技術依然充滿興趣。去年，亞洲國家占元宇宙開發工具公司The Sandbox近40%業績。The Sandbox共同創辦人暨營運長博吉說示：「亞洲對元宇宙的熱情十分旺盛，在過去12個月一直引領我們公司的成長。」

主要為企業活動設計虛擬空間的日本公司Cluster營運長成田曉彥表示，公司業務從未那麼好過，元宇宙企業活動業務今年度的獲利將破紀錄。

生產VR眼鏡等設備的日本Shiftall執行長岩佐琢磨承認，目前產業並未達到疫情期間的熱潮，但來自「鐵粉」的需求熱絡，年營收正以30%~40%的速度成長。

去年的幾項研究指出，亞洲未來幾年將領導投資元宇宙，因亞洲擁有全球多數的年輕人口，以及技術因素。中國大陸和南韓率先推出5G網路，而5G擁有3D沉浸式環境所需的頻寬。Deloitte去年11月的報告估計，元宇宙可能在2035年前擴增亞洲國內生產毛額（GDP）1.4兆美元。

亞太一些實體城市正開始打造自己的數位分身。南韓首爾斥資21億韓元（150萬美元）在1月推出Metaverse Seoul，雖然9月每日用戶只有644人，但市府不氣餒，計劃2026年前上線運轉一個功能齊全的版本，成為全球首座在虛擬實境世界裡提供公共行政服務的城市。日本大阪也為2025年世界博覽會打造「Virtual Osaka」。東京的澀谷區也擁有一個數位分身。

元宇宙 日本 南韓

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