日銀考慮緊縮貨幣 牽動日圓

日銀本月底決策會議可能討論是否微調殖利率曲線管控（YCC）政策。這可能牽動日圓匯率走勢。（路透）

消息人士透露，日本 銀行（央行）官員正在考慮是否微調殖利率 曲線管控（YCC）政策的設定，以因應日本長天期公債殖利率與美國長債殖利率同步升高的情況，可能在本月底的決策會議討論。若日銀調整YCC，可能意味著緊縮貨幣 政策，從而牽動日圓匯率走勢。

日經新聞報導，日銀可能會在下周30~31日登場的貨幣決策會議討論此事，但一些日銀官員在持續監控薪資趨勢之際，審慎看待這個構想。

日銀7月意外鬆綁對10年期公債殖利率曲線的管控力道後，外界便已揣測日銀可能調整YCC政策。日本10年期公債殖利率20日一度升至0.845%，觸及十年新高，但在日銀稍後宣布提供銀行業5年期貸款後，殖利率回落。

日銀總裁植田和男正緊盯薪資上揚趨勢。日本最大工會組織「日本勞動組合總連合會」（RENGO）已呼籲日本企業明年至少為員工加薪5%，開啟年度薪資談判，這場又稱「春鬥」的薪資談判將在明年春季達到高峰，而企業加薪對日銀邁向貨幣政策正常化至關重要。

已有日本企業表示將繼續調薪。日經新聞上周報導，三得利控股社長新浪剛史計劃為員工加薪約7%，包含調高底薪3%。

日銀20日發布半年一度的金融體系報告指出，若日本國內利率提高1個百分點，有助改善日本銀行業總獲利，因為利差縮小的益處，壓過持有債券所帶來的暫時損失。報告估算利率風險約相當於3兆日圓（200億美元）以上。由於日銀仍維持超寬鬆貨幣政策，日圓已成為今年來表現最差的G10貨幣。