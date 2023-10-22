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傳日銀將考慮微調「殖利率曲線管控政策」 可能牽動日圓匯率走勢

編譯洪啟原／綜合外電
日經新聞報導，日銀本月底決策會議可能討論是否微調殖利率曲線管控（YCC）政策。這可能牽動日圓匯率走勢。（路透）
日經新聞報導，日銀本月底決策會議可能討論是否微調殖利率曲線管控（YCC）政策。這可能牽動日圓匯率走勢。（路透）

消息人士透露，日本銀行（央行）官員正在考慮是否微調殖利率曲線管控（YCC）政策的設定，以因應日本長天期公債殖利率與美國長債殖利率同步升高的情況。這可能牽動日圓匯率走勢。

日經新聞報導，日銀可能會在下周30~31日登場的貨幣決策會議討論此事，但一些日銀官員在持續監控薪資趨勢之際，審慎看待這個構想。

日銀7月意外鬆綁對10年期公債殖利率曲線的管控力道後，外界便已揣測日銀可能調整YCC政策。日本10年期公債殖利率20日一度升至0.845%，觸及十年新高，但在日銀稍後宣布提供銀行業5年期貸款後，殖利率回落。

日銀總裁植田和男正緊盯薪資上揚趨勢。日本最大工會組織「日本勞動組合總連合會」（RENGO）已呼籲日本企業明年至少為員工加薪5%，開啟年度薪資談判，這場又稱「春鬥」的薪資談判將在明年春季達到高峰，而企業加薪對日銀邁向貨幣政策正常化可能至關重要。

已有日本企業表示將繼續調薪。日經新聞上周報導，三得利控股社長新浪剛史計劃為員工加薪約7%，包含調高底薪3%。

NHK上周報導，明治安田生命保險公司計劃為員工調薪7%，連鎖家電量販店Bic Camera也計劃調高員工底薪，調幅為2004年來最大。不過，日本商工會議所（JCCI）所長小林建表示，中小企業要為員工加薪5%可能有難度。

殖利率 日本 貨幣

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