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2.8% 日核心CPI增速放緩

編譯簡國帆、林奇賢／綜合報導
日本9月核心通膨率放緩至低於3%水準，為一年多來首見。（路透）
日本9月核心通膨率放緩至低於3%水準，為一年多來首見。（路透）

日本9月核心通膨率放緩至低於3%水準，為一年多來首見，顯示成本帶動的通膨壓力減輕，也支持日本銀行（央行）認為通膨正在攀峰的觀點，可能使日銀短期內結束負利率政策的揣測降溫。日銀總裁植田和男也重申，日銀將繼續「耐心」地維持超寬鬆貨幣政策，緊盯各種情勢發展並「靈活」應對。

根據官方20日公布的資料，日本9月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI），比去年同期揚升2.8%，雖高於經濟學家預估的2.7%，且是連續第18個月高於日銀的2%目標，但低於8月的3.1%，也是去年8月來首度降至3%以下。

剔除生鮮食品和燃料成本的核心-核心CPI年升4.2%，也較8月的4.3%放緩，為三個月來首見。整體CPI年升率也是3%。

即使9月物價壓力減輕，日銀10月31日公布貨幣決策時，仍可能上調今、明兩年的通膨率預測。凱投宏觀資深經濟學家提利安特認為，雖然9月通膨減弱，但通膨率要到在明年底才會降到日銀的2%目標以下。

在這項數據出爐之前，據傳日銀官員本月決策會議可能把2024年度的通膨率預測提高至2%以上，高於7月預測的1.9%；2023年度的通膨率預估，可能從目前預估的2.5%上調至接近3%，2025年度通膨率預估則可能維持在1.6%。

彭博經濟學家指出，日本CPI比市場預期還要頑固，因此日銀預料暫時將維持刺激措施不變。日銀必須看到10月數據，才能有信心物價降溫不是曇花一現，而日本通膨正遭遇上行風險，因企業可能轉嫁弱勢日圓所增添的進口成本，中東衝突也提高油價上漲的風險。

日銀總裁植田和男同日也重申，日銀將「耐心」維持超寬鬆貨幣政策，緊盯經濟、物價、金融情勢的發展，並「靈活」應對。他告誡未來的不確定性仍非常高。

植田和男也說，隨著供應鏈限制消退，抵銷了全球需求放緩對出口的打擊，日本經濟正緩步復甦。成本推動的壓力減輕，因此通膨率可能下降，但之後可能又加速上升，主要是受中長期物價預期和薪資成長所推動。

同日，日本10年期公債殖利率一度攀抵2013年7月以來最高的0.845%，日銀便宣布進行資金供應操作，是日銀本月來第五次干預。

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