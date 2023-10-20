布蘭特原油四連漲 漲逾93美元 美恐有捲入中東戰局之虞

美國海軍「卡尼」號驅逐艦周四攔截胡塞武裝在葉門發射的三枚巡弋飛彈和幾架無人機。（美聯社）

國際油價 周五繼續上漲，布蘭特原油期貨漲逾每桶93美元。美軍在中東遭襲，市場擔心美國可能被迫捲入一場區域性衝突。

布蘭特原油周五上漲1.1%至93.37美元，連續四天上漲。美國國防部表示，美國在伊拉克和敘利亞的基地遭到更多無人機襲擊，而美國驅逐艦在紅海攔截葉門胡塞叛亂分子向以色列 發射的巡弋飛彈和無人機。

美國國務院也向全世界各地的美國公民發出警告，由於中東地區緊張局勢升高，在常有觀光客前往的地區要「保持警覺」。

Vanda Insights顧問公司創辦人 Vandana Hari 談到飛彈自葉門來襲等狀況時說：「原油的風險溢價再度跳升，只要以哈緊張局勢不退，油價都很難避免因情勢加劇而竄高。」

美軍周四遇襲只有輕微損傷，卻引發新的疑慮，市場憂心以色列與哈瑪斯 之間的戰爭可能引發更大衝突。

美國國防部發言人Pat Ryder准將周四對記者說道。「我們的重點是避免更廣泛的地區衝突，目前這場衝突被控制在以色列和哈瑪斯之間。」

他說，另外美國海軍「卡尼」號驅逐艦攔截了胡塞武裝在葉門發射的三枚巡弋飛彈和幾架無人機。他說飛彈在紅海上空向北飛往以色列方向，但美國仍在評估攻擊目標。

哈瑪斯襲擊以色列以來，美國不斷向當地調遣更多兵力，包括派遣兩個航空母艦戰鬥群，一個兩棲攻擊群，以及戰鬥機。美國官員稱此舉為了阻止伊朗和黎巴嫩真主黨加入衝突。美國也讓2,000名士兵戒備以備可能的部署。