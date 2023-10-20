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以色列幾乎篤定陷入經濟衰退 債信列入負向觀察

編譯劉忠勇／綜合報導
36萬後備軍人離開職場投入戰場，成為以色列國防軍的真正骨幹。（歐新社）
36萬後備軍人離開職場投入戰場，成為以色列國防軍的真正骨幹。（歐新社）

以色列地面部隊正在加薩邊境集結，36萬後備軍人離開職場投入戰場，經濟陷入不確定的狀態。有經濟學家認為，以色列經濟將無可避免陷入衰退。

隨著以色列和哈瑪斯衝突升高，穆迪和惠譽陸續將以色列債信展望列為可能降評的觀察名單。

知名經濟學家、原希伯來大學教授作者澤拉（Joseph Zeira）預測，以色列經濟幾乎篤定陷入衰退，因為各行各業生產力都面臨下滑。他說：「這種事對經濟的影響是立即的。觀光業已經停擺，現在以色列民眾不出門用餐或購物。」

金融業也留意到以色列經濟變得更加脆弱。穆迪將以色列債券A1長期外幣和本幣評級展望由「穩定」列為「負向」。惠譽本周也將以色列的信用評級列入面觀察。

穆廸Kathrin Muehlbronner和Dietmar Hornung等分析師發布報告說，過去在面對恐怖攻擊和軍事衝突時，以色列的信用狀況頗為穩定，「然而當前軍事衝突的嚴重性，升高對信用造成持久而重大影響的可能性。」

經濟學家澤拉也對戰事拖長感到憂心：「軍方會希望避免傷亡，所以會慢慢進攻，但作戰時間愈長，對經濟的傷害就愈大。」

以色列「戰時內閣」三位成員之一、前國防部長甘茲警告，這場戰爭可能需要幾個月才能告終。相較之下，以色列2006年對黎巴嫩真主黨的戰爭持續了34天。

後備軍人如今投入戰場，對哪些行業影響最大，以色列經濟部暫時無法估計。大多數參戰的後備軍人不到40歲，而年輕人在以色列的科技業中扮演著非常重要的角色。

以色列 惠譽 加薩

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