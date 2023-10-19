伊朗籲對以色列發動石油禁運 油金價嚇到跳漲

中東衝突升溫的疑慮再起，油價聞訊跳漲3%，金價也飆高。(路透)

美國總統拜登 18日到訪以色列 ，會晤總理內唐亞胡，但前一天巴勒斯坦加薩醫院遇襲，至少有500人喪命。哈瑪斯指控以色列空襲釀禍，阿拉伯國家相繼譴責以色列，伊朗 呼籲穆斯林國家對以色列發動石油禁運。中東衝突升溫的疑慮再起，油價聞訊跳漲3%，金價也飆高。

伊朗外長呼籲穆斯林國家立刻全面抵制以色列，方法包括實施石油禁運，布蘭特原油期貨18日盤中應聲大漲3.45%，報每桶93美元。現貨金價一度飆漲2%，至每英兩1,962.6美元，為8月以來最高。

伊朗有此反應，是因加薩市醫院17日遭轟炸，有數百人罹難。拜登18日到以色列會晤內唐亞胡時，想為以國緩頰，稱爆炸似為「其他團體」而非以軍，並對事件深表震怒和哀悼。但醫院遇襲慘案讓拜登此行蒙上陰影。拜登除了力挺以色列對抗哈瑪斯，原定轉往約旦參與四方峰會，討論緩和區域緊張及對加薩的人道援助，但參與的約旦、埃及和巴勒斯坦自治政府領導人，認定加薩阿里阿拉伯醫院遇襲為以色列所為，在拜登啟程前就取消峰會，以抗議美方支持以國，反映出拜登力促以巴衝突不致擴大的努力，更形棘手。

顧問機構Energy Aspects分析師布朗斯說，交易員密切關注各種跡象，憂慮衝突擴大到重創供給。以色列石油多來自中東和北非以外地區，禁運衝擊主要是象徵性的，但此一訴求更讓外界把當前情況，對比1970年代的石油危機。

荷蘭國際集團（ING Groep）大宗商品策略主管派特森表示：「衝突擴大顯然會對原本就已非常緊俏的油市，帶來更多供給風險，最即刻的供給風險依舊圍繞在伊朗原油。」伊朗支持哈瑪斯，要是以色列對加薩發動地面戰，可能會擴大衝突，讓伊朗等主要原油供給國捲入其中。

以巴爆發衝突以來，具有避險功能的黃金已勁揚100美元以上，外界預測或許會上探2,000美元。Kinesis Money分析師狄卡薩指出，戰爭風險加大，會減少聯準會（Fed）未來的升息機率，帶動金銀價格強力反彈。倘若中東政情惡化，或是央行給出鴿派暗示，金價有機會升至2,000美元。

雖然美國力挺以色列，英國也呼籲靜待調查責任歸屬，但沙烏地阿拉伯、約旦、伊拉克、敘利亞等國一致譴責以色列。約旦安曼、黎巴嫩貝魯特等中東城市皆湧現民眾抗議美國支持以國，約旦河西岸巴人也上街怒吼，有示威者高喊巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯應下台。