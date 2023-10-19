我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

伊朗籲對以色列發動石油禁運 油金價嚇到跳漲

編譯陳苓／綜合報導
中東衝突升溫的疑慮再起，油價聞訊跳漲3%，金價也飆高。(路透)
中東衝突升溫的疑慮再起，油價聞訊跳漲3%，金價也飆高。(路透)

美國總統拜登18日到訪以色列，會晤總理內唐亞胡，但前一天巴勒斯坦加薩醫院遇襲，至少有500人喪命。哈瑪斯指控以色列空襲釀禍，阿拉伯國家相繼譴責以色列，伊朗呼籲穆斯林國家對以色列發動石油禁運。中東衝突升溫的疑慮再起，油價聞訊跳漲3%，金價也飆高。

伊朗外長呼籲穆斯林國家立刻全面抵制以色列，方法包括實施石油禁運，布蘭特原油期貨18日盤中應聲大漲3.45%，報每桶93美元。現貨金價一度飆漲2%，至每英兩1,962.6美元，為8月以來最高。

伊朗有此反應，是因加薩市醫院17日遭轟炸，有數百人罹難。拜登18日到以色列會晤內唐亞胡時，想為以國緩頰，稱爆炸似為「其他團體」而非以軍，並對事件深表震怒和哀悼。但醫院遇襲慘案讓拜登此行蒙上陰影。拜登除了力挺以色列對抗哈瑪斯，原定轉往約旦參與四方峰會，討論緩和區域緊張及對加薩的人道援助，但參與的約旦、埃及和巴勒斯坦自治政府領導人，認定加薩阿里阿拉伯醫院遇襲為以色列所為，在拜登啟程前就取消峰會，以抗議美方支持以國，反映出拜登力促以巴衝突不致擴大的努力，更形棘手。

顧問機構Energy Aspects分析師布朗斯說，交易員密切關注各種跡象，憂慮衝突擴大到重創供給。以色列石油多來自中東和北非以外地區，禁運衝擊主要是象徵性的，但此一訴求更讓外界把當前情況，對比1970年代的石油危機。

荷蘭國際集團（ING Groep）大宗商品策略主管派特森表示：「衝突擴大顯然會對原本就已非常緊俏的油市，帶來更多供給風險，最即刻的供給風險依舊圍繞在伊朗原油。」伊朗支持哈瑪斯，要是以色列對加薩發動地面戰，可能會擴大衝突，讓伊朗等主要原油供給國捲入其中。

以巴爆發衝突以來，具有避險功能的黃金已勁揚100美元以上，外界預測或許會上探2,000美元。Kinesis Money分析師狄卡薩指出，戰爭風險加大，會減少聯準會（Fed）未來的升息機率，帶動金銀價格強力反彈。倘若中東政情惡化，或是央行給出鴿派暗示，金價有機會升至2,000美元。

雖然美國力挺以色列，英國也呼籲靜待調查責任歸屬，但沙烏地阿拉伯、約旦、伊拉克、敘利亞等國一致譴責以色列。約旦安曼、黎巴嫩貝魯特等中東城市皆湧現民眾抗議美國支持以國，約旦河西岸巴人也上街怒吼，有示威者高喊巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯應下台。

以色列 拜登 伊朗

上一則

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

下一則

美9月新屋開工率反彈 但房貸高利率恐減緩動能

延伸閱讀

加薩醫院遇襲 美情資：疑恐怖團體射火箭失敗 非以所為

加薩醫院遇襲 美情資：疑恐怖團體射火箭失敗 非以所為
與哈瑪斯共抗以色列 真主黨擬發動「大型戰爭」

與哈瑪斯共抗以色列 真主黨擬發動「大型戰爭」
拜登籲以色列勿重覆美錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻

拜登籲以色列勿重覆美錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻
拜登結束訪以行程 以色列允援助從埃及進加薩

拜登結束訪以行程 以色列允援助從埃及進加薩

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」