精品股不再閃亮？LVMH董座阿諾特的第二大富豪寶座 被這人搶回

根據彭博億萬富豪指數，LVMH董座阿諾特（見圖）當前的個人淨值為1,551億美元，低於亞馬遜創辦人貝佐斯的1,563億美元。（路透）

受到精品股賣壓拖累，路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特（Bernard Arnault）近來個人淨值大幅縮水68億美元，導致總財富低於亞馬遜（Amazon.com）創辦人貝佐斯 ，退居全球第三大億萬富豪。貝佐斯則擠下阿諾特，重返全球第二大富豪寶座。

根據彭博億萬富豪指數，阿諾特當前的個人淨值為1,551億美元，低於貝佐斯的1,563億美元。LVMH一周前公布的上季財報不佳，引發市場賣壓出籠，LVMH股價跌跌不休，阿諾特的個人淨值也隨之縮水68億美元。

阿諾特在2022年底一度擠下特斯拉 執行長馬斯克 ，登上全球首富寶座。當時科技股難以應付高通膨，拖累特斯拉在內的科技股下跌，使得馬斯克的個人淨值同步縮水。阿諾特今年5月雖再度被馬斯克超車，退居全球第二大億萬富豪，但他自去年10月來一直保持這個地位不變。

阿諾特的財富縮水，反映出今年來奢侈品銷售低迷，原因包括厭倦通膨的美國消費者需求持續降溫，和中國大陸經濟復甦顛簸。

LVMH在巴黎股市10日盤後公布財報，之後股價連跌三日，累計跌約10%，16日終於反彈收高，但17日早盤開高走低，今年來跌約2%。