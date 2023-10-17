分析師：以巴衝突不太可能帶動金價創新高 一切要看Fed臉色

有策略師認為，以色列與哈瑪斯衝突擴大到其他地區的機率超過50%。（美聯社）

以色列 與巴勒斯坦武裝份子哈瑪斯（Hamas）的戰爭持續升溫，增添投資人的避險情緒，也支撐國際金價 ，但分析師認為，金價還不致大漲，一切取決於這場地緣政治衝突是否迫使美國聯準會（Fed）貨幣政策轉向，現階段仍可維持防禦操作。有策略師認為，以色列與哈瑪斯衝突擴大到其他地區的機率超過50%。

隨著以色列準備對巴勒斯坦發動地面攻勢，伊朗警告戰爭正進入戰線勢將擴大的階段，美國總統拜登18日將前往以色列，避免戰事擴大。

MarketWatch報導，從哈瑪斯7日意外襲擊以色列，造成1,300人死亡，以色列對哈瑪斯宣戰這一周多以來，紐約黃金12月期貨價格已大漲將近100美元、漲幅4.8%，17日盤中則稍微回落，但仍高於每英兩1900美元。

XS.com市場分析師居爾指出，在地緣政治不確定時期，投資人陶項避險資產，黃金便是「動盪時期」的安全資產之一，隨著巴勒斯坦衝突升溫，市場需求從風險資產轉進避險操作。

GoldCore執行長羅素說，金價迄今的漲幅「很大」，「反映市場的短期信心」，「所有戰爭都需要錢，錢來自印鈔票」，「這會催發通膨，因此有利金價」。他認為，黃金交易員短期將關注美元強度與美國公債殖利率 ，但實體黃金買主了解中東動盪將「不會迅速或輕易解決，所以長期而言，未來將有非常不確定性的時期。

不過，市場也認為，金價不太可能刷新歷史紀錄。CFRA研究公司資深股市分析師米勒說，金價在很長一段時間都不太可能漲破每英兩2,000美元，也不太可能在短期急漲到歷史新高，因為強勢美元和持續上漲的美債實質殖利率，也是很誘人的安全資產，美國10年期公債的實質殖利率去年3月還是負1%，現在卻已升到2.4%，提高了持有不孳息黃金的機會成本。

金價不太可能衝上新高

米勒表示，CFRA預期，金價將在1,800~2,000美元區間震盪，直到市場進入利率政策的下一階段，也就是聯準會（Fed）開始降息，屆時金價應能「經歷新的牛市」。

Gold Newsletter編輯倫丁也警告警告金價風險，因為金價常在發生地緣政治事件時大漲，在情勢平緩時回落，只是這次地緣政治事件發生的情況可能略有不同，Fed的升息循環正接近高峰、或已攀峰，Fed主席鮑爾和同僚可能樂見不再升息、甚至轉向的藉口，而中東危機非常可能擴大，正是Fed官員需要的藉口。

倫丁認為，若中東衝突迫使貨幣政策轉向，將提供讓金價漲到更高的燃料。

中東爆發戰爭的可能性

加拿大BCA研究公司首席地緣政治策略師傑特肯估算，目前衝突在未來一年擴大的的機率為70%，包括擴及加薩走廊以外地區、捲入黎巴嫩或敘利亞武裝團體，甚至造成和伊朗的直接衝突，可能造成更多石油干擾。

在哈瑪斯攻擊以色列後，幾乎所有主流貿易路線的石油運輸成本都已大漲，波羅的海交易所（Baltic Exchange）的數據顯示，全球16條貿易路線的石油運輸費率平均比9日暴漲超過50%，漲幅最大的航線為地中海路線，激漲一倍。

Principal資產管理公司首席全球策略師夏哈指出，以色列發展的關鍵總體疑慮，為對油價帶來上漲壓力的可能性，雖然央行官員短期可能先觀望，但若油價持續上漲，可能推升核心通膨與通膨預期，促使央行採取行動。

傑特肯認為，以色列把被襲擊因應措施限縮在加薩走廊的機率，只有30%，但捲入真主黨或其他黎巴嫩與敘利亞武裝分子的機率為45%，造成「區域戰爭，衝擊油價的風險升高，但未必會直接衝擊」。

他推估，以色列攻擊伊朗或伊拉克的情境機率為25%，這可能迫使伊朗以軍事回應，並且可能干擾石油供應，要美國約束以色列。

投資操作建議

傑特肯認為，中東動盪升高引發重大石油震撼的機率為31%，建議投資人未來12~24個月應準備以出現這種震撼為主要情境，可做多國防與能源類股。

摩根大通首席市場策略師柯蘭諾維奇指出，市場正遭遇利率上升與中東衝突的風險，建議投資人應尋求避險，由於通膨風險可能重燃，還不確定債券是否已觸底。