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亞洲央行阻貶 動用300億美元

編譯任中原、洪啟原／綜合報導
摩根大通分析師預估，除了中國大陸以外，亞洲各國央行在過去兩個月共拋售逾300億美元的外匯存底，試圖穩定本幣匯率。（路透）
摩根大通分析師預估，除了中國大陸以外，亞洲各國央行在過去兩個月共拋售逾300億美元的外匯存底，試圖穩定本幣匯率。（路透）

今年來亞洲各國央行持續動用外匯存底捍衛本國貨幣，抵擋強勢美元，近兩個月動用金額超過300億美元，使得外匯存底降至數月新低，但仍難以安撫市場或阻止資金外流。

路透報導，在中國捍衛人民幣和美國聯準會（Fed）轉更鷹推升美元上揚等兩大影響下，亞洲新興市場貨幣全年劇烈波動。摩根大通分析師預估，除大陸以外，亞洲各國央行過去兩個月共拋售逾300億美元外匯存底，試圖穩定本幣匯率。

不過這項干預措施未能安撫投資人的擔憂情緒，他們擔心美元報酬率升高和新興市場貨幣走疲，將造成新興市場報酬日益減少。官方數據顯示，以亞洲貨幣計價的債券在8月淨流出27億美元，馬來西亞、印尼、南韓、印度及泰國債市均看見去年10月來最大的淨拋售額。

亞洲地區的外匯存底正持續減少。包括印度、印尼及泰國央行紛紛表示反對投機性外匯交易，並在過去一個月進場干預以阻貶本幣。

截至9月底，南韓外匯存底降至4,141.2億美元，為去年10月以來最低，印尼同期外匯存底也降至1,349億美元，為去年11月來最少。截至本月6日，印度外匯存底降至5,847.4億美元，為逾五個月來最低水準。

今年以來到本月16日為止，馬元貶7%，韓元貶6.5%，泰銖也貶4.8%。印尼和印度的情況相對好一點，貶幅均不到1%。

印度央行總裁達斯在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的年會中表示，「新興市場的央行需要不時干預貨幣市場，防止匯率過度波動」。

雖然亞洲央行的外儲存底水位下降，但仍高於去年10月的水準，各大央行仍有充足的彈藥。不過，匯率大幅波動和因應強勢美元帶來的挑戰，也削弱了亞洲多數國家在今年實施寬鬆貨幣政策的希望。

另據彭博資訊報導，亞洲各新興經濟體也採用一些創新的作法，來捍衛本幣匯率。例如，印度央行於10月6日會議後，宣布將發行更多盧比公債來吸乾游資，推升公債殖利率，以拉抬盧比匯率；印尼則是從9月開始發行央行印尼盾公債，吸引外資流入，並支撐印尼盾。

中國上周宣布本季將發行人民幣260億元公債，使今年發行總額創下人民幣550億元新高紀錄。投資機構認為，這主要是為了增強人民幣需求，以支持人民幣匯率。另外人民銀行9月曾干預離岸匯市，提高香港銀行間人民幣拆款利率，使投資人放空人民幣的意願下降。

法國東方匯理銀行分析師指出，印尼與印度加發高殖利率的本國貨幣公債，以鼓勵資金流入，「是一種既能支撐本國貨幣，又不必使用外匯存底的新作法。這招相當精明」。

央行 貨幣 印尼

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