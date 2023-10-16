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匯率保衛戰 亞洲央行動用逾300億外匯存底阻貶本幣 力抗強勢美元

編譯洪啟原／綜合外電
摩根大通分析師預估，除了中國以外，亞洲各國央行在過去兩個月共拋售逾300億美元的外匯存底，試圖穩定本幣匯率。（路透）
摩根大通分析師預估，除了中國以外，亞洲各國央行在過去兩個月共拋售逾300億美元的外匯存底，試圖穩定本幣匯率。（路透）

今年來亞洲各國央行持續動用外匯存底捍衛本國貨幣，抵擋強勢美元，動用金額超過300億美元，使得外匯存底降至數月新低，但仍難以安撫市場或阻止資金外流。

路透報導，在中國捍衛人民幣和美國聯準會（Fed）轉更鷹推升美元上揚等兩大影響下，亞洲新興市場貨幣全年劇烈波動。摩根大通分析師預估，除中國以外，亞洲各國央行在過去兩個月共拋售逾300億美元外匯存底，試圖穩定本幣匯率。

不過，這項干預措施未能安撫投資人的擔憂情緒，他們擔心美元報酬率升高和新興市場貨幣走疲，將造成新興市場報酬日益減少。官方數據顯示，以亞洲貨幣計價的債券在8月淨流出27億美元，馬來西亞、印尼、南韓、印度及泰國債市均看見去年10月來最大的淨拋售額。

亞洲地區的外匯存底正持續減少。截至9月底，南韓外匯存底降至4,141.2億美元，為去年10月以來最低，印尼同期外匯存底也降至1,349億美元，為去年11月來最少。

印度、印尼及泰國央行紛紛表示反對投機性外匯交易，並在過去一個月進場干預，以阻貶本幣。截至本月6日，印度外匯存底降至5,847.4億美元，為逾五個月來最低水準。

自今年到本月16日為止，馬元貶7%，韓元貶6.5%，泰銖也貶4.8%。印尼和印度的情況相對好一點，貶幅均不到1%。

印度央行總裁達斯在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的年會中表示，「新興市場的央行需要不時干預貨幣市場，防止匯率過度波動」。

雖然亞洲央行的外儲存底水位下降，但仍高於去年10月的水準，各大央行仍有充足的彈藥。不過，匯率大幅波動和因應強勢美元帶來的挑戰，也削弱了亞洲多數國家在今年實施寬鬆貨幣政策的希望。

央行 貨幣 印度

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