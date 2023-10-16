以色列塞港情況恐日益嚴重 因加強安檢且勞力短缺

以色列鐵穹防空系統攔截自加薩走廊來襲的火箭。（美聯社）

以色列 軍隊正準備開進哈馬斯所控制的加薩 地區之際，以色列大多數碼頭照常運作，但部分塞港的情況日益嚴重。

以色列因南部連番遭到火箭攻擊，迫使最接近加薩的較小港口亞實基倫（Ashkelon）港被迫關閉。港口方面在官網發布聲明強調，即使在戰時，也將照常運作，並表示將「全天候」供應以色列一切必要物資，確保民眾不會發生短缺。

根據追蹤船舶動向的 MarineTraffic顯示，至少有三艘前往亞實基倫港已停泊在港口附近海域，另外還有三艘船隻，其中包括一艘油輪和一艘貨櫃輪正駛往亞實基倫港。

MarineTraffic 也顯示，目前有大約13艘船隻，包括貨船、貨櫃輪和散裝貨輪，停泊在亞實突（Ashdod）港內。

另有資料顯示，至少有三艘載滿散裝貨物的貨船正在以色列北部的海法港附近等候。海法和亞實突是以色列最大且最重要的港口。

貨櫃航運業者 MSC上周表示，由於加強安檢和勞力短缺，亞實突船舶等待作業時間拉長，以色列各港口「隨時可能有新的變化出現」。

線上物流平台 Container xChange表示，亞實突和海法港只占全球貨櫃吞吐量0.4％，但一旦衝突擴大到以色列以外地區，可能危及中東地區海運的要衝。