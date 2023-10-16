加密幣付款 超跑車廠點頭

為迎合市場要求，法拉利在美開放用加密貨幣支付車款，並計劃明年Q1推出歐洲方案。（路透）

在富裕客戶的要求下，超跑車廠法拉利（Ferrari）已開始在美國接受以加密貨幣支付車款，並計劃把這類方案推行到歐洲市場。

路透報導，法拉利說，這個決定是為了回應市場和經銷商的要求，因為許多客戶已投資 加密貨幣。法拉利行銷和商務長加利葉拉（Enrico Galliera）說，該公司一些客戶是透過加密貨幣建立財富的年輕投資人，一部分是較為傳統的投資人，希望利用加密貨幣分散資產配置。

法拉利計劃明年第1季把加密貨幣付款方案拓展到歐洲、後續再推行到加密貨幣合法的地區。歐洲、中東與非洲地區是法拉利最大市場，占今年上半年出貨量的46%，同期則在美洲市場售出逾1,800輛車。

加利葉拉未說明法拉利預期將透過加密貨幣賣出多少輛車。他說，目前車輛接單情況熱絡，訂單已滿到2025年，但仍希望測試加密貨幣這塊擴大的市場，以幫助連結買得起法拉利、但還不是車主的客群。

法拉利在美國與大型加密貨幣支付處理業者BitPay合作，接受以比特幣 、乙太幣、穩定幣USDC付款，但在其他地區可能使用其他支付業者的服務。加利葉拉說：「若你用加密貨幣付費，車價不會改變，也沒有費用和附加費。」

BitPay會立即為法拉利經銷商把以加密貨幣支付的車款，轉換為傳統貨幣，保障經銷商不受加密貨幣行情波動的影響。加利葉拉說，主要目標之一，是避免總公司和經銷商直接處理加密貨幣，且不受行情劇烈波動衝擊。

BitPay將確保虛擬貨幣 的來源合法，而非源自於犯罪活動、或用於洗錢或逃稅。加利葉拉表示，多數美國經銷商已加入接受以加密貨幣付款的方案，或是即將同意加入，「我有信心其他人很快也會參加」。

美國電動車大廠特斯拉2021年開始接受以比特幣付款，後來執行長馬斯克以環保為由喊停。加利葉拉說，加密貨幣透過推出新軟體和擴大使用再生能源，已力圖削減碳足跡。

第二大加密幣乙太幣等虛擬貨幣已改善能源效率，但比特幣仍因挖礦過程太耗電而招致抨擊。