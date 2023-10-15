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IMF：日圓貶勢反映基本面 不符合干預匯市條件

編譯陳律安／綜合外電
IMF認為，日本目前不符合該機構認為能干預匯市的條件。（路透）
IMF認為，日本目前不符合該機構認為能干預匯市的條件。（路透）

國際貨幣基金（IMF）一位高階官員14日表示，日圓最近的貶勢是基本面驅動，不符合該機構呼籲當局干預匯市的任何考量因素。

路透報導，IMF亞太區副主任潘斯在被問到最近日圓貶值是否促使IMF呼籲東京當局干預匯市時，表示：「針對日圓，我們的認知是其匯率主要由基本面驅動，只要利差維持，日圓將繼續面臨（貶值）壓力。」

他說，IMF認為，只有市場嚴重失靈、金融穩定風險升高、或通膨預期失控等三種情況，才是干預匯市的正當理由，「我認為這三種考量目前都不存在」。

潘斯說，日本近期通膨展望的上行風險高於下行風險，因經濟正接近全能運轉，物價漲勢也日益由穩健的需求所帶動。但他也說，現在還不到日銀調升短期利率的時候，因為全球需求放緩程度的不確定性，可能影響日本仰賴出口的經濟。

日本政府再度面臨對抗日圓持續貶值的壓力，因投資人押注美國維持利率更高更久，同時日本銀行（央行）仍固守超低利率政策。

為阻止日圓重貶，日銀去年9月和10月在市場上買進日圓，為1998年來首度干預匯市。去年日圓兌美元重摔至151.94日圓兌1美元，為32年低點。日圓兌美元13日報149.57日圓。

在全球央行升息浪潮下，即便成本推動的物價上漲，使日本通膨率一年多來都高於日銀的2%目標，日銀仍一直都是鴿派異數。日銀總裁植田和男曾強調，在強勁的需求和工資持續上揚可讓通膨率穩定在約2%之前，都須保持超低利率。

日本 利率 央行

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