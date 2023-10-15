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以巴衝突將對油市造成哪些衝擊？四大看點一次掌握

編譯洪啟原／綜合外電
在哈瑪斯7日突襲以色列後的第一個交易日，布蘭特油價9日盤中大漲4.42美元，觸及每桶89美元。（路透）
在哈瑪斯7日突襲以色列後的第一個交易日，布蘭特油價9日盤中大漲4.42美元，觸及每桶89美元。（路透）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和以色列之間的戰爭，已形成去年俄烏戰爭開打以來，國際油市遭遇的最大地緣政治風險之一。儘管石油流動迄今未受影響，但分析師和市場觀察家認為，若雙方衝突加劇，將帶來兩大潛在影響。

首先，若伊朗涉入哈瑪斯攻擊以色列的行動，美國可能加強或加速制裁伊朗，可能導致原已吃緊的油市供應更加緊繃。其次是華府牽線、要協助以色列和沙烏地阿拉伯邁向關係正常化的策略，可能脫軌。

以下為路透整理以巴衝突對油市影響的四大看點。

油市至今的反應？

在哈瑪斯7日突襲以色列後的第一個交易日，布蘭特油價9日盤中大漲4.42美元，觸及每桶89美元。隨後油價回吐多數漲幅。布蘭特油價13日再度漲破每桶90美元，因美國對裝運俄羅斯原油，且違反七大工業國集團（G7）設定俄國油價上限的油輪，實施制裁。

原本期盼油價強彈的分析師和產業人士坦承，這次情況和1973年石油危機不同。當時沙國帶頭對贖罪日戰爭中支持以色列的國家禁運石油，導致國際油價飆漲。

沙、俄兩國已宣布自願減產到今年底，推升油價9月底上漲至十個月高點，但市場對總經情勢的擔憂，使油價先前大幅回落。

國際能源總署（IEA）12日表示，以巴衝突尚未對石油供應產生直接衝擊。美國國務院前國際能源事務特使高德恩（David Goldwyn）也說，市場基本面可能仍是牽動油價的主要因素。

以哈衝突對伊朗石油出口的意義？

儘管受到美國制裁，伊朗石油出口今年來已大幅增加，彌補沙、俄兩國每日自願減產共130萬桶的部分缺口。

支持哈瑪斯的伊朗否認涉入哈瑪斯突襲以色列的任何行動。美國財長葉倫11日說，若有證據顯示伊朗涉入，針對美國是否對伊朗是否實施新的制裁，她目前沒有可宣布的訊息。

目前市場對伊朗石油出口展望看法分歧，RBC資本市場公司分析師克羅夫特認為，拜登政府可能很難維持允許伊朗石油產量回升的「默許式制裁機制」，麥格理和FGE的分析師團隊則都認為，美國不會限制伊朗石油出口。

對沙以關係的影響？

美國已試圖協調沙烏地阿拉伯和以色列推動外交關係正常化，華爾街日報已報導，沙國已告知白宮，明年初願意增產石油，以協助達成協議。

但美國智庫戰略國際研究中心（CSIS）資深研究員卡希爾認為，這項協商可能已暫停，關閉了這個美沙合作的重要管道。

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）如何因應？

沙國能源部長阿布都阿濟茲親王接受CNBC訪問時說，「OPEC+的團結不容挑戰」，「我們已度過最糟時刻，我認為我們完全不必再經歷任何可怕情勢」。

OPEC成員國伊拉克的能源部發言人12日也說，OPEC+不會對市場挑戰做出任何膝反射式的行動。

石油 伊朗 油價

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