彭博：亞洲晶片股前途再度光明

三星電子位於南韓平澤的晶片廠。 （路透）

彭博資訊分析指出，隨著晶片 供給過剩情勢出現告終跡象，亞洲半導體股可能將再度閃亮發光。

歷經疲軟的上季後，投資 人對反轉到來的信心漸增，理由包括記憶晶片的價格似乎已觸底反彈，全球銷售也持續復甦。南韓三星 電子上季的初估財報讓市場更加愈期，三星電子和對手積極減產，終於幫助扭轉了DRAM與NAND快閃記憶體晶片的價格頹勢。

三菱日聯國際資產管理本國股票首席基金經理Hiroaki Tomori表示，「現在是聚焦半導體股的時機」，隨著NAND晶片製造商已減產，「下次財報可望看到走出低谷跡象」。

晶片股今年上半年獲生成式人工智慧（AI）題材的加持而大漲後，但上季表現轉為黯淡，不如大盤，彭博亞太半導體指數跌了9.2%，跌幅遠大於MSCI亞太指數，也在MSCI亞太指數11個產業次指標墊底。

野村APAC技術研究所主管David Wong指出，跡象顯示去年中以來的庫存調整已接近尾聲，晶片景氣循環正出現明年初將上行的蛛絲馬跡，「我們相當確定庫存去化已結束，或在許多地區都即將結束」。野村看好半導體類股，但也預期全球經濟明年上半年將陷入溫和衰退。

對於晶片業景氣復甦的樂觀看法，也可能受到諸多因素的阻礙，例如美國經濟放緩程度大於預期，或僵固的通膨可能迫使美國聯準會（Fed）進一步升息。美國9月消費者物價仍以大幅攀升，促使投資人加碼押注美國利率將更高更久。

但目前半導體類股看來正進入多頭時期。全球晶片銷售截至8月底已回升到440億美元，是九個月來最高。David Wong認為，「我們只在上行循環的開端」，「晶片股的基本價值正在成長」。