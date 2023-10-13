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IEA：全球經濟惡化 壓抑油價

編譯陳律安／綜合報導
IEA指出，儘管需求遭侵蝕的初步跡象已浮現，今年全球的每日原油消耗量，仍可望創紀錄。 （路透資料照片）
IEA指出，儘管需求遭侵蝕的初步跡象已浮現，今年全球的每日原油消耗量，仍可望創紀錄。 （路透資料照片）

國際能源總署（IEA）表示，原油價格衝上每桶近100美元後回檔，反映油價已高到足以摧毀美國等地區的用油需求。不過石油輸出國組織（OPEC）的最新預測則是，今年來跡象顯示世界經濟仍保有韌性，維持對今、明兩年的石油需求預測。

IEA在12日公布的月報中指出：「供給疑慮的影響，比不上總體經濟指標惡化，以及美國出現需求遭摧毀的跡象，當地的汽油出貨量重摔至20年低點。需求遭破壞的情形在新興市場更為嚴重，匯率的衝擊和政府停止補貼，進一步推高油價。」

在沙烏地阿拉伯與俄羅斯減產、全球燃料消耗逼近歷史高峰下，國際油價指標布蘭特期貨9月底衝破97美元，寫十個月來高點。然而，IEA說，在這之後，利率更高更久的疑慮可能拖累經濟和用油需求的成長力道，導致油價下跌12%。

以巴衝突在上周末爆發，引發伊朗捲入衝突的疑慮，激勵國際油價9日大漲，但隨後連跌兩天，12日反彈回升，布蘭特盤中漲到每桶87.8美元，西德州一度漲破85美元，漲幅約2%上下。

IEA指出，儘管需求遭侵蝕的初步跡象已浮現，今年全球的每日原油消耗量，仍可望增加230萬桶至創紀錄的1.019億桶，這是拜中國大陸的需求提升所賜。報告指出，本季的原油庫存將急遽縮減，8月的庫存銳減1.02億桶至2017年來低點。

若沙國和俄國取消最近的減產措施，明年全球油市將從供給不足轉為過剩，這兩大石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的要角，12日於莫斯科的產業重大活動上重申會密切合作，公開展現團結一致的立場。

IEA預估，在2024年，每日的原油需求成長預期將劇減逾50%至不足100萬桶，原因是能源效率獲改善，和電動車愈來愈受歡迎。

但OPEC在同日公布的月報中表示，在大陸經濟持續改善的情況下，預估2024年全球經濟會穩健成長，且進一步帶動石油消費，維持今年全球石油需求增幅為244萬桶/日，2024年需求增加225萬桶/日。

IEA則將明年的石油需求增長預測從之前的100萬桶/日下調至88萬桶/日，但將2023年的需求預測從之前的220萬桶/日上修至230萬桶/日。

至於對中東當前的緊張局勢，華爾街日報指出，IEA表示這給石油市場帶來重大風險，OPEC則在報告中隻字未提。

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