我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

FT：阿達尼以遠高於市價進口煤至印度 四成由台商經手

編譯劉忠勇／綜合外電
英國金融時報報導，阿達尼集團（Adani）顯然以遠高於市價進口50億美元的煤，讓印度消費者和企業支付過高的電力成本。（路透）
英國金融時報報導，阿達尼集團（Adani）顯然以遠高於市價進口50億美元的煤，讓印度消費者和企業支付過高的電力成本。（路透）

英國金融時報（FT）引述海關記錄報導，阿達尼集團（Adani）顯然以遠高於市價進口數十億美元的煤，確如外界指控哄抬燃料成本，讓印度消費者和企業因此支付過高的電價。

紀錄顯示，過去兩年來，阿達尼利用在台灣、杜拜、新加坡的海外中間商進口價值50億美元的煤，價格有時高出市價一倍以上 。其中一家珍寧企業是台灣商人張瓊霖所有，他也是金融時報日前所指阿達尼集團的神祕大股東。金融時報調查指出，這三家中間商顯然為此進帳甚豐。

金融時報也檢視由阿達尼旗下一家公司於2019年至2021年從印尼運往印度的30批煤。所有進口紀錄中的報價都遠高於相對產品出口的報價。在運送過程中，這些貨物的價值極不合理地增加超過7,000萬美元。

金融時報向阿達尼求證時，阿達尼否認有任何不當行為，反指報導「老調重彈且毫無根據」。

珍寧企業註冊的地址位於桃園市的一處住家，據金融時報報導卻是從澳洲和印尼進口 428批共1,290萬噸煤的供應商。報導說，阿達尼為這整批煤支付約20億美元。

阿達尼創辦人阿達尼（Gautam Adani）政商關係良好，被形容為「莫迪的洛克菲勒」。他的集團掌握10家上市公司，近十年來蓬勃發展，成為印度最大的民營火力發電公司和最大的民營港口營運商。

阿達尼今年一度財富排名全球第三的首富，但1月遭到放空機構Hindenburg Research爆料他從事的是「企業史上最大騙局」後，阿達尼事業的市值跌至不到2,880億美元高峰的一半。

據組織犯罪與貪腐舉報計畫（OCCRP）取得的資料，張瓊霖從2013年到至少2017年初是阿達尼旗下三家公司的神祕大股東。

據金融時報報導，張瓊霖大股東的身份被避稅天堂一層層的文件所掩蓋，而相關投資則由阿達尼的哥哥文諾德．阿達尼（Vinod Adani）的一個員工在杜拜監管。張瓊霖和另一位合夥人祕密控制了阿達尼企業（Adani Enterprises）流通在外高達13.5%的股份。

印度 印尼 新加坡

上一則

獲利下滑最慘時期可能結束了 華爾街調高美企EPS預測

下一則

OpenAI傳規劃重大升級 下月舉行首次開發者大會

延伸閱讀

涉洗錢？ vivo印度4高管被捕、其一是中國公民

涉洗錢？ vivo印度4高管被捕、其一是中國公民
印度東北特快車出軌 至少4死80傷

印度東北特快車出軌 至少4死80傷
花12年打造 新州印度教神廟對外開放 印度境外最大

花12年打造 新州印度教神廟對外開放 印度境外最大

乾旱天候影響 彭博：印度傳將限制砂糖出口 威脅全球供給

乾旱天候影響 彭博：印度傳將限制砂糖出口 威脅全球供給

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

2023-10-04 11:47
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31
預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。圖／路透

曾避開達康、海嘯股災的操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

2023-10-07 13:39

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫