FT：阿達尼以遠高於市價進口煤至印度 四成由台商經手

英國金融時報報導，阿達尼集團（Adani）顯然以遠高於市價進口50億美元的煤，讓印度消費者和企業支付過高的電力成本。（路透）

英國金融時報（FT）引述海關記錄報導，阿達尼集團（Adani）顯然以遠高於市價進口數十億美元的煤，確如外界指控哄抬燃料成本，讓印度 消費者和企業因此支付過高的電價。

紀錄顯示，過去兩年來，阿達尼利用在台灣、杜拜、新加坡 的海外中間商進口價值50億美元的煤，價格有時高出市價一倍以上 。其中一家珍寧企業是台灣商人張瓊霖所有，他也是金融時報日前所指阿達尼集團的神祕大股東。金融時報調查指出，這三家中間商顯然為此進帳甚豐。

金融時報也檢視由阿達尼旗下一家公司於2019年至2021年從印尼 運往印度的30批煤。所有進口紀錄中的報價都遠高於相對產品出口的報價。在運送過程中，這些貨物的價值極不合理地增加超過7,000萬美元。

金融時報向阿達尼求證時，阿達尼否認有任何不當行為，反指報導「老調重彈且毫無根據」。

珍寧企業註冊的地址位於桃園市的一處住家，據金融時報報導卻是從澳洲和印尼進口 428批共1,290萬噸煤的供應商。報導說，阿達尼為這整批煤支付約20億美元。

阿達尼創辦人阿達尼（Gautam Adani）政商關係良好，被形容為「莫迪的洛克菲勒」。他的集團掌握10家上市公司，近十年來蓬勃發展，成為印度最大的民營火力發電公司和最大的民營港口營運商。

阿達尼今年一度財富排名全球第三的首富，但1月遭到放空機構Hindenburg Research爆料他從事的是「企業史上最大騙局」後，阿達尼事業的市值跌至不到2,880億美元高峰的一半。

據組織犯罪與貪腐舉報計畫（OCCRP）取得的資料，張瓊霖從2013年到至少2017年初是阿達尼旗下三家公司的神祕大股東。

據金融時報報導，張瓊霖大股東的身份被避稅天堂一層層的文件所掩蓋，而相關投資則由阿達尼的哥哥文諾德．阿達尼（Vinod Adani）的一個員工在杜拜監管。張瓊霖和另一位合夥人祕密控制了阿達尼企業（Adani Enterprises）流通在外高達13.5%的股份。