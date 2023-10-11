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韓媒：以巴衝突加劇 三星、SK海力士憂半導體供應鏈亮「黃燈」

編譯陳苓／綜合外電
隨著以色列和巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯持續陷入衝突，以色列半導體業者生產和營運所遭遇的干擾，已引發半導體供應鏈內部的憂慮。（路透）
隨著以色列和巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯持續陷入衝突，以色列半導體業者生產和營運所遭遇的干擾，已引發半導體供應鏈內部的憂慮。（路透）

南韓媒體報導，隨著以色列和巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）持續陷入衝突，以色列半導體業者生產和營運所遭遇的干擾，已引發半導體供應鏈內部的憂慮。

韓媒BusinessKorea報導，以色列被稱為「新創之國」，擁有許多重要的晶片公司，包括IC設計、零組件以及設備製造商等，因此相關業者預料必須重新評估中長期策略。

韓國國際貿易協會10日表示，南韓從以色列進口的產品中，占比最高的是半導體製造設備，占26.2%。這類產品今年1~8月進口額為3.11億美元，年增約6%。排名第二的是電子應用裝置，占比19.3%，接著是測量控制分析儀，占比為10.2%。這三類產品占南韓從以色列進口產品的55.7%，總值6.61億美元。

南韓是第一個和以色列完成自貿協定的亞洲國家，雙方在2019年簽署協議，免除了半導體設備的進口關稅。此外，為降低依賴日本等國的半導體材料、零組件及設備，南韓已持續加強與以國之間的科技合作。以色列2020年在半導體量測和檢驗的全球市占率超過36%。

近來的以巴紛爭，已引發可能衝擊三星電子和SK海力士等業者供應鏈的憂慮。美國科磊（KLA）和應用材料（Applied Materials）等全球半導體設備大廠也在以國設有生產設施。也有好幾家製造業者的總部設在以色列，包括檢測設備商Camtek、半導體量測設備商Nova。

以色列還有許多無晶圓廠新創公司。報導引述一名產業人士指出，在以色列設廠的跨國企業都有海外產線，因此立即的衝擊可能不會太大，但無晶圓廠業者在設計下一代半導體時，可能困難。總部設在以色列的公司，當地職員可能會被徵召入伍，可能造成更大的衝擊。

以色列 南韓 供應鏈

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