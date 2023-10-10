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彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

中東動盪 衝擊科技生技業

編譯葉亭均、季晶晶／綜合外電
以色列遭受哈瑪斯突襲，位於以色列的學名藥廠、半導體公司、鑽石加工業者業務有可能受到影響。（路透）
以色列遭受哈瑪斯突襲，位於以色列的學名藥廠、半導體公司、鑽石加工業者業務有可能受到影響。（路透）

以色列與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）開戰，增添全球地緣政治衝突，不只讓在以色列經營研發中心的跨國科技公司如坐針氈，也可能影響一些全球企業展望，包括一些國際學名藥廠、半導體公司、鑽石加工業者和軟體服務商的營收，也可能打擊以色列成為對歐洲天然氣出口樞紐的雄心抱負。

數十年來，高科技產業已成為以色列成長最快的領域，占了14%的就業機會以及約五分之一的國內生產毛額（GDP）。目前有500家跨國公司在以色列營運，包括IBM、蘋果、微軟、Google及臉書，主要是在收購以色列新創公司後，在當地擁有研發中心。

晶片巨擘英特爾是以色列最大民間雇主企業與出口業者，在當地有三座研發中心，有上萬名員工。英特爾發言人8日表示，「正密切關注以色列局勢，並採取措施保護與支持我們的員工。」

英特爾也計劃斥資250億美元在距離加薩約42公里的南部城市基耶蓋特興建一座新廠，預定2027年營運，是以國歷來最大國際投資，現在外界將關注這項設廠計畫是否受到影響。

繪圖晶片巨擘輝達表示，已取消原定15～16日在特拉維夫舉行的人工智慧（AI）高峰會。輝達執行長黃仁勳原本預定要出席這場高峰會並發表演說。

Cresset財富顧問公司投資長兼創辦人亞布林說，如果衝突擴大，短期內資源可能會被轉移，例如科技公司的員工被徵召入伍。

除了科技業，這起戰事的影響可能擴及製藥、鑽石、石油及運輸業者。以色列學名藥巨擘Teva可能受影響，而且鑽石是以色列最大出口品，當地鑽石業主要聚焦切割與拋光。

這樁衝突還有其他連鎖效應，包括中東緊張局勢可能加劇商品價格波動，從而影響亞洲商品製造商，如果鄰近伊朗的航道與荷莫茲海峽受到干擾，可能影響長榮海運、德國赫伯羅德等航運股。

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