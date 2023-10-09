以色列戰火讓科技業緊繃 Nvidia取消AI高峰會、英特爾新廠尤受關注
在新一輪以巴衝突爆發後，投資人與分析師開始關注位於以色列的高科技產業是否面臨業務上的干擾。輝達（Nvidia）已宣布取消本周將在以色列舉辦的AI高峰會，而晶片大廠英特爾和高塔半導體都在聚焦最新局勢。
數十年來，高科技產業已成為以色列成長最快的領域，對經濟成長非常重要，占了14%的就業機會以及約五分之一的國內生產毛額（GDP）
英特爾在以色列有大規模業務 250億美元新廠計畫受關注
晶片巨擘英特爾是以色列最大民間雇主企業與出口業者，包括在該國設有三座研發中心，聘有逾萬名員工。英特爾發言人8日表示，公司「正密切關注以色列局勢，並採取措施保護與支持我們的員工。」他不願透露英特爾的晶片生產是否受到以巴衝突局勢影響。
以色列總理內唐亞胡6月時宣布，英特爾計劃斥資250億美元在距離加薩約42公里的南部城市基耶蓋特（Kiryat Gat）興建一座新廠，預定2027年投入營運，是以色列歷來最大國際投資，將聘僱數千人，擴大在當地的晶片廠與設計中心。如今外界將關注英特爾的最新設廠計畫是否受到以巴衝突影響。
AI與繪圖晶片巨擘輝達（Nvidia）表示，已經取消原定15～16日在特拉維夫舉行的AI SUMMIT（人工智慧高峰會）。輝達執行長黃仁勳原本預定要出席這場高峰會並發表演說。
以色列晶圓代工業者高塔半導體（Tower Semiconductor）則表示營運正常。該公司為客戶提供類比和混合訊號半導體，主要用於汽車和消費產業。
500家跨國公司在以色列營運 從IBM、Google到蘋果 設有研發中心
以色列科技產業的發展可回溯到1974年，當時英特爾進駐該國。到了1990年代，新創公司在當地開始蓬勃發展，為以色列贏得了矽谷以外全球第二大科技中心的聲譽，當地有數千家公司，也發展出重要的生態聚落。
目前有500家跨國公司以色列營運，包括從IBM、蘋果公司、微軟、Google到臉書，主要是在收購以色列新創公司後，在當地擁有研發中心。
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在上周六突襲以色列，發射數千枚火箭炮，槍手也滲透到以色列城鎮內射殺或俘虜平民。以色列接著對哈馬斯根據地加薩發動空襲報復，造成數百人死亡。
在周日（8日），以色列股、債市場下跌，許多企業關閉。一些火箭炮射擊遠至以色列首都特拉維夫，促使航空公司暫停往返以色列的航班。
若戰事擴大 科技員工恐被徵召入伍
Cresset Wealth Advisors投資長兼創辦人阿布林（Jack Ablin）表示：「這會像往常一樣對業務造成巨大干擾。」他說，如果衝突擴大，短期內資源可能會被轉移，例如科技公司的員工被徵召入伍。
北卡羅來納州LPL金融公司首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby） 表示，科技公司可能大動作保護位於以色列的實體廠房或設施，避免遭到攻擊，因為一些技術的支出與軍事有關。
以色列科技業今年來已面臨景氣減緩，而國內政治衝突和抗議活動加劇了減緩情勢。愈來愈多的以色列科技新闖公司已經轉到美國註冊成立。
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