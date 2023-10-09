以色列戰火讓科技業緊繃 Nvidia取消AI高峰會、英特爾新廠尤受關注

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對以色列發動攻擊，從迦薩射出火箭炮。（美聯社）

在新一輪以巴衝突爆發後，投資 人與分析師開始關注位於以色列 的高科技產業是否面臨業務上的干擾。輝達（Nvidia）已宣布取消本周將在以色列舉辦的AI高峰會，而晶片 大廠英特爾和高塔半導體都在聚焦最新局勢。

數十年來，高科技產業已成為以色列成長最快的領域，對經濟成長非常重要，占了14%的就業機會以及約五分之一的國內生產毛額（GDP）

英特爾在以色列有大規模業務 250億美元新廠計畫受關注

晶片巨擘英特爾是以色列最大民間雇主企業與出口業者，包括在該國設有三座研發中心，聘有逾萬名員工。英特爾發言人8日表示，公司「正密切關注以色列局勢，並採取措施保護與支持我們的員工。」他不願透露英特爾的晶片生產是否受到以巴衝突局勢影響。

以色列總理內唐亞胡6月時宣布，英特爾計劃斥資250億美元在距離加薩約42公里的南部城市基耶蓋特（Kiryat Gat）興建一座新廠，預定2027年投入營運，是以色列歷來最大國際投資，將聘僱數千人，擴大在當地的晶片廠與設計中心。如今外界將關注英特爾的最新設廠計畫是否受到以巴衝突影響。

AI與繪圖晶片巨擘輝達（Nvidia）表示，已經取消原定15～16日在特拉維夫舉行的AI SUMMIT（人工智慧高峰會）。輝達執行長黃仁勳原本預定要出席這場高峰會並發表演說。

以色列晶圓代工業者高塔半導體（Tower Semiconductor）則表示營運正常。該公司為客戶提供類比和混合訊號半導體，主要用於汽車和消費產業。

500家跨國公司在以色列營運 從IBM、Google到蘋果 設有研發中心

以色列科技產業的發展可回溯到1974年，當時英特爾進駐該國。到了1990年代，新創公司在當地開始蓬勃發展，為以色列贏得了矽谷以外全球第二大科技中心的聲譽，當地有數千家公司，也發展出重要的生態聚落。

目前有500家跨國公司以色列營運，包括從IBM、蘋果公司、微軟、Google到臉書，主要是在收購以色列新創公司後，在當地擁有研發中心。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在上周六突襲以色列，發射數千枚火箭炮，槍手也滲透到以色列城鎮內射殺或俘虜平民。以色列接著對哈馬斯根據地加薩發動空襲報復，造成數百人死亡。

在周日（8日），以色列股、債市場下跌，許多企業關閉。一些火箭炮射擊遠至以色列首都特拉維夫，促使航空公司暫停往返以色列的航班。

若戰事擴大 科技員工恐被徵召入伍

Cresset Wealth Advisors投資長兼創辦人阿布林（Jack Ablin）表示：「這會像往常一樣對業務造成巨大干擾。」他說，如果衝突擴大，短期內資源可能會被轉移，例如科技公司的員工被徵召入伍。

北卡羅來納州LPL金融公司首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby） 表示，科技公司可能大動作保護位於以色列的實體廠房或設施，避免遭到攻擊，因為一些技術的支出與軍事有關。

以色列科技業今年來已面臨景氣減緩，而國內政治衝突和抗議活動加劇了減緩情勢。愈來愈多的以色列科技新闖公司已經轉到美國註冊成立。