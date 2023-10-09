及時雨 三星、SK海力士獲美國無限期豁免 放鬆對中晶片出口管制

南韓政府表示，美國已無限期豁免三星電子、Sk海力士能出口晶片設備到中國工廠。（照片來源：韓國先驅報、韓聯社）

韓聯社引述南韓 總統辦公室報導，美國已通知南韓，無限期豁免三星 電子和SK 海力士在中國的晶片 製造廠使用美國設備以生產晶片。這項最新決定對南韓晶片製造商是來說無異是一場及時雨。

美國政府已將三星電子和SK海力士在中國的晶片工廠指定為「經過驗證的最終用戶」，此舉將允許美國出口商將指定的物品運送到預先批准的實體，進而減輕他們的許可負擔。

南韓總統經濟事務高級秘書崔相穆（ Choi Sang-mok）在新聞報說：「美國政府的決定，意味著我們半導體業者最重要的貿易問題已獲解決。」崔相穆表示，美國政府已將其決定通知了這兩家韓國企業，而且立即生效。

去年10月，美國宣布了一系列規則，限制對設立於中國的企業出口某些先進半導體製造設備和品項，顯然是為了減緩北京在關鍵領域的技術進步。

由於擔心此舉會擾亂三星電子和SK海力士在中國的業務，這兩家韓國晶片業者獲得了一年的豁免。如今，美國政府這項最新決定，消除了這兩家業者在中國生產晶片的不確定性。

三星在中國西安市經營一家晶片製造工廠，該工廠的NAND快閃記憶體產量約占其全球產量的四成。三星在蘇州經營一座半導體封裝工廠。

SK海力士目前在中國經營多家工廠，其中一家位於東部城市無錫，這座工廠約占其全球DRAM晶片產量的一半。SK海力士的發言人表示：「我們歡迎美國政府延長出口管制法令豁免的決定。」