歐美聖誕購物季 壓力減輕

中國製造商降價，有望減輕西方消費者在年底購物旺季採購禮物時的壓力，成為銷售利多。（路透）

編譯陳苓／綜合報導

英國金融時報（FT）報導，策緯諮詢公司（Trivium China）分析師裴西霞（Even Pay）指出，對歐洲和北美的聖誕購物者來說，中國今年廣泛的供給情況遠優於過往幾年。

航運成本下降、清零政策退場、中國國內金屬和原料業產能過剩，都意味中國製造業商品的供給限制減少。由於人民幣兌美元9月貶至16年最低，中國廠商也贏回先前輸給其他地區的部分成本優勢。

滙豐首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）說，「我們看到產品市場（浮現）很多通縮壓力」，「這對期盼購物的西方消費者是大好消息」。

他說，中國房地產業活動減少，正「放射出」工廠輸入成本降低壓力，不只房價降低，也連累相關家電和家具產業。他指出，建築業活動降溫，已壓低鋼鐵等原物料價格，對消費大量金屬製造商造成連鎖效應。

中國製造商接到的聖誕訂單，多在5~10月間生產，以便讓商品能在12月購物季及時上架。

中國衡量製造產品價格變化的生產者物價指數（PPI），8月為連續第11個月下滑。中國官方製造業採購經理人指數（PMI）的原料輸入成本次指標，也在4~6月連續三個月陷入萎縮，到7、8月才回升，工廠產出價格次指標從去年5月到今年7月都持續下跌，只有一個月例外。

美國和歐洲生活成本高漲的憂慮，已削弱中國製產品的需求，使部分工廠降價，或放眼亞洲其他新市場。為外國品牌森海塞爾（Sennheiser）等生產耳機和電競設備的維嘉香港 行銷經理謝珍妮（音譯）說，許多工廠想要存活，於是持續降價，以從海外獲取更多訂單，維嘉一些產品的價格甚至比去年大砍20%以上。

駿高物流的電商副主管王傑森（音譯）推估，中國生產商今年已降價5%~7%，部分是為了吸引品牌客戶回流，因一些品牌面對供應鏈 「去風險化」壓力，須轉往其他國家生產商品，「他們寧願利潤 少一點，但多賣點東西，也不要維持利潤，但生意變差」。