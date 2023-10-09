美國製造業建廠 60年來最熱

美國製造業的營建支出。(資料來源:美國人口普查局)

美國祭出通膨削減法（IRA）和晶片 法等，逆轉了數十年來的製造業外包浪潮，晶片製造業帶頭下，美國本土湧現60年來最興盛的製造業設廠熱。

疫情導致全球供應鏈 崩潰後，美國晶片商率先回國設廠。其他行業也鮭魚返鄉，塑膠和化學公司為了更靠近成本較低的石油和天然氣 ，湧入美國本土。美國聯邦政府的電動車和太陽能補貼，提振美國製造商品的需求，促使若干礦業、電子業、汽車零件業尋求在美擴大生產。

這促使美國製造業設施出現1960年代以來最蓬勃的建設榮景。晶片生產商、汽車生產商、食品飲料商、交通設備商，均耗費數十億美元設立新廠。

IRA、晶片法、以及1兆美元的基礎設施投資與就業法，讓上述項目能獲得大量聯邦支援。

據白宮首席經濟學家鮑詩依（Heather Boushey）的說法，製造業新廠的建廠支出6月為止總計1,960億美元，經通膨調整後約為60年來最高。當前製造業新廠的開支水位，遠高於1960年末期經通膨調整後紀錄高點的1,400億美元。

流入製造業新設施的資金，7月為止持續增加。人口普查局上月初宣布，經季節調整後，今年至今的總金額達2010億美元。

美國總承包商協會（AGC）首席經濟學家賽門森表示，建設支出增加的速度，是他在AGC工作22年來最快的一次，而且數字還將繼續攀升，增幅或許會達兩位數。

製造業熱潮的最大推手無疑是半導體產業，晶片生產商近來在亞利桑那州、德州、俄亥俄州、紐約州、堪薩斯州建設新廠。半導體以外產業的新廠也遍布美國各地，賽門森說「製造業這一年多來銳不可當，企業想縮短供應鏈，或遠離東亞等被視為有風險的地區。」

賽門森說，與電腦/電子產業相關的項目，占總開支的55%。居次的是化學製造業，約占2,010億美元的19%，這個產業涵蓋藥廠、塑膠廠、石化廠、天然氣液化裝置廠。