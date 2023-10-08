中東動盪 油價短期衝100美元

專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。圖為以色列為報復哈瑪斯突襲，轟炸加薩走廊。（美聯社）

巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）7日黎明時分以陸海空並進，對以色列發動多年來最大規模的突襲，以色列隨即反擊並對哈瑪斯宣戰，震驚國際社會。能源專家指出，中東再度陷入動盪，國際油價 可能大漲，這次雖不致引發阿拉伯國家禁運石油 ，但將使油價「更高，更久」，布蘭特油價可能輕易突破每桶100美元。

Vanda透市公司執行長萬達納指出，國際油價可能因這起衝突而大漲，只要衝突不進一步升溫，整體影響可能有限。以色列和巴勒斯坦雖非主要產油地區，卻位於關鍵石油生產與出口地區的門戶。

觀察家指出，今年雖正好是第一次石油危機50周年，但1973年情勢不會重演。目前阿拉伯國家未全面參與，且油市情勢也已截然不同。1973年全球石油需求激增，但目前需求溫和，且隨著電動車普及，石油需求還可能減緩。如果沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國願意抑制油價飆漲，已有足夠的備用產能來因應。

但若以色列認定哈瑪斯是在伊朗 指示下發動攻擊，並發動反擊，油價仍可能大幅上漲。油市資深觀察家布拉斯指出，油價只要再漲個10%~20%，就將略高於每桶100美元。

布拉斯說，去年來美國一直對伊朗增加石油出口視而不見，今年伊朗石油日產量激增70萬桶，是全世界第二大的新增石油供給來源。但美國現在可能強力執行對伊朗石油出口管制，這便足以將油價推升到100美元以上。

此外，投資人正密切關注以色列與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）之間的激烈戰鬥，中東股市8日盤中全面重挫，分析師指出，投資人將暫時轉向黃金和美元等避險資產，美國公債則可望獲得提振。

隨地緣政治風險上升，Spartan資本證券公司首席市場經濟學家卡迪羅表示，以巴衝突「充分印證投資組合需要加入黃金，這是因應國際動盪的完美避險工具」。他說，只要國際社會發生衝突，美元就會走強。

最近幾周，市場已在反映對美國利率將維持更高更久的預期，美國公債殖利率飆漲，美元也升值，股市第3季則大幅下跌，但上周已回穩。

Annex財富管理公司首席經濟學家雅各森認為，以巴衝突對市場的影響程度，取決於雙方交戰時間長短以及是否有其他國家介入參戰。這起衝突對石油價格造成的影響則待觀察。

雅各森說，伊朗的產油量一直在提高，但由於伊朗也在慶祝哈瑪斯組織對以色列的攻擊行動，勢必衝擊伊朗和美國在幕後達成的進展，關鍵在於沙烏地阿拉伯的反應。