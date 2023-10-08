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以巴開戰恐波及？中東緊張升高 油市聚焦這國家：若遭攻擊油價立即飆漲

編譯任中原／綜合外電
中東緊張升高，國際油市交易商正緊盯伊朗的情況。（美聯社）
中東緊張升高，國際油市交易商正緊盯伊朗的情況。（美聯社）

由於中東緊張升高，國際油市交易商聚焦於伊朗的情況，包括美國是否會再度壓制伊朗石油出口；而且以色列若對伊朗發動報復性攻擊，可能影響波斯灣油運咽喉荷莫茲海峽能否暢通。

拉皮丹能源顧問公司總裁麥克納利指出，「石油供給是否受到干擾，關鍵在於這起衝突是否會波及伊朗」；他表示，目前看來不大可能。但如果以色列攻擊伊朗的設施，「油價將會立即飆漲」。伊朗已表示支持巴勒斯坦的攻擊行動。

但由於沙烏地阿拉伯與俄羅斯持續減產，已使最近油價大幅上漲，因此中東緊張升高對油價的威脅更大。分析師指出，「短期間不大可能衝擊石油供給，但最終仍可能衝擊石油供給及油價」。

市場人士預期，沙國不會因為以巴衝突升高，而大量減少石油出口，但可能使正在進行中的沙─以關係正常化協商出軌，降低沙國增產石油的可能性。

阿拉伯聯合大公國能源部長馬茲魯伊8日明確表示，這起衝突並不會影響石油輸出國組織（OPEC）的決策。

目前伊朗石油出口量達到五年來高點，對油價影響愈來愈強，且有助於緩和油價漲勢；但這起衝突發生後，拜登政府可能強力限制伊朗石油出口。在更極端情況下，伊朗如果遭到直接挑釁，可能會封鎖荷莫茲海峽。每天約1,700萬桶原油經由荷莫茲海峽輸往全世界。

不過由於沙國減產，使沙國擁有每日300萬桶的備用產能，加上阿聯也有100萬桶備用產能，使一些分析家認為本周油市開盤後油價不致飆漲。

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