沙俄延長減產 難救油價

沙俄雖宣布延長減產，油價仍下挫。（路透資料照片）

沙烏地阿拉伯和俄羅斯4日宣布，將持續減產原油到年底，但此一消息不敵總經逆風引發的需求恐懼，油價 4日仍下挫。看空的分析師更預測，油價明年將摔至每桶74美元。

石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的兩大領袖國，4日分別發布了持續減產的官方聲明。沙烏地將每日繼續減產100萬桶到年底；俄國 則每日減少出口30萬桶，同樣維持到年底。沙烏地7月首度實施額外的自願減產，9月時表示將持續減產到年底，但會按月檢討政策。

另外，OPEC+ 4日召開線上的部長級聯合監督委員會，一如預期決議產量維持在現行水位。

布蘭特油價上周逼近每桶100美元，但需求憂慮讓價格承壓，油價4日跌至低於90美元。天達（Investec）分析師麥克法森指出，市場焦點從短期的供給緊俏，轉至三個方面，一是利率升至更高更久的影響，二是低迷的總經環境，三是OPEC+在11月26日的全體會議上將如何因應。與此同時，強勢美元也打壓投資人情緒。

原油以美元交易，對其他貨幣的持有者來說，美元升值會讓原油變得相形昂貴，將削弱需求。PVM分析師伊文斯說，縱然油市當前有強力的基本面支持，但美元走強將持續困擾包括原油等所有市場。

倫敦布蘭特原油期貨4日盤中跌破90美元大關，是近一個月首見，盤中一度跌2.4%，每桶88.75美元，布蘭特原油上季大漲27%。紐約西德州原油4日早盤走軟，一度跌2.5%，報每桶86.96美元，上季則大漲近29%。

花旗分析師不認為油價能維持在高檔，預測布蘭特第4季的平均價格為每桶82美元，明年為每桶74美元。

花旗的摩斯（Ed Morse）與其團隊寫道，沙國企圖扣住部分原油，俄國也維持某種程度的出口管制助陣，指向油價短期將漲，但若其他條件不變，供給加速成長，會讓90美元的油價難持續。