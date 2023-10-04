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美元升不停 新興國家頭痛

編譯任中原／綜合報導
美元匯率展現「報復性回升」走勢，一些新興市場受創嚴重。（美聯社）
美元匯率展現「報復性回升」走勢，一些新興市場受創嚴重。（美聯社）

美元匯率展現「報復性回升」走勢，追蹤美元對六種主要貨幣匯率表現的DXY美元指數已改寫去年11月來高點，從7月中這波低點至3日早盤已升值逾6%；一些新興市場貨幣對美元貶幅尤重，使央行更難壓低通膨，何況同時又要保護脆弱的經濟成長。

美元強勢主要是由於美國公債殖利率猛升帶動，10年期殖利率2日收在4.682%，創16年新高，3日繼續挺升超過4.7%。

投資人對美國經濟堅韌更具信心，且預期聯準會（Fed）將讓利率「在較高水位維持更久」。

美國民眾從政治觀點上樂見美元升值，又能壓低進口品價格，抑制通膨，對消費者有利，尤其是出國觀光。

但對其他國家卻弊多利少。目前許多國家利率水位都達到多年、甚至幾十年來高點，使金融壓力加重。利率居高，加上美元升值及油價上漲，壓制全球經濟成長，且使金融體系更加脆弱。

美元升值也使其他國家購買原物料成本增加，加上外國政府、企業及家庭積欠龐大美元債務，償債成本因而加重，都對其他國家造成壓力。

拉美及東歐國家近月來受創嚴重。之前巴西、波蘭等央行基於通膨明顯下降，已先行降息，但現在被迫暫停或減緩降息步調，以免本國貨幣賣壓沈重。

一些央行則動用外匯存底以捍衛本國貨幣，瑞士及南韓和印尼都已進場干預。

匯市專家相信，人民銀行也在支撐人民幣匯率。

許多投資機構認為，目前美元匯率被高估至少10%，因此相信美元升勢正走向終點，原因之一是美國經濟成長可能消退。

消費者即將耗盡疫情期間超額儲蓄，學生貸款10月起恢復償還，且失業率正在從低點回升，預料將進一步抑制消費及壓低經濟成長。

百達資產管理公司策略長包利尼表示，2024年美國經濟成長將降到與其他國家同步水準，因此最近美元回升「是明年大幅回貶之前的迴光返照」。

殖利率 匯率 貨幣

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