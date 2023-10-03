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應付日圓狂貶 Nvidia先進AI晶片H100在日本漲價16%

編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）AI晶片H100，在日本售價高漲。 （路透）
輝達（Nvidia）AI晶片H100，在日本售價高漲。 （路透）

輝達（Nvidia）的人工智慧（AI）晶片日本售價大幅調漲16%，以應付日圓貶值的情況，然而漲價卻讓日本生成式AI開發商直呼吃不消。

日經亞洲報導，輝達在日本的銷售合作公司GDEP Advance 9月把輝達先進的H100繪圖處理器（GPU） 價格調漲16%至544萬日圓（36,300美元），等於一口氣漲了將近70萬日圓。輝達目前掌握全球資料中心GPU市場的80%到90%，這款高階晶片對開發人工智慧服務不可或缺。

GDEP Advance表示，他們由輝達購入的H100 GPU的價格，以美元定價而言，從一開始上市到目前並沒有變動，但是日圓兌美元卻一路貶值，因此他們在為H100晶片設定日圓價格時，必須反映匯率成本。目前日圓兌美元匯率已跌至近150日圓兌1美元。

日經指出，H100比A100的242萬日圓售價，貴了一倍多，不過生成式AI開發商仍願意以高價接受高性能的晶片。

另據日本熱門比價網站Kakaku.com的資料，H100價格過去三個月已上漲約20%，最低價目前在625萬日圓左右。

輝達 晶片 日本

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