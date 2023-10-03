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鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏再出脫510萬股HP股票

編譯林奇賢／綜合外電
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，最近又再賣掉510萬股惠普（HP）股票，價值約1.42億美元。（美聯社）
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，最近又再賣掉510萬股惠普（HP）股票，價值約1.42億美元。（美聯社）

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，最近又再賣掉510萬股惠普（HP）股票，價值約1.42億美元；波克夏持續調降對這家個人電腦與印表機製造商的投資部位。

根據波克夏2日稍晚向美國證管會（SEC）提交的監管文件，波克夏9月28日、29日和10月2日賣出惠普股票510萬股，平均價格在每股25.75美元左右。惠普股價2日收盤下跌0.1%報25.67美元。

波克夏再售出這批股票後，持有的惠普股票降至1.009億股，價值約26億美元，股權占比10.2%。在波克夏9月開始出脫持股前，共持有約1.2億股惠普股票。

波克夏在2022年初開始買進惠普股票，當年4月停止累積。之後一直抱著，直到上月才開始有動作，逐步出脫部分持股。這可能是執行長巴菲特計畫持續減碼惠普的指標。

過去一年裡，巴菲特對U.S. Bancorp和Bank of New York Mellon也明顯減少持股部位。

巴隆分析，巴菲特買賣股票都希望儘可能安靜進行，但波克夏在惠普的股權比重超過10%，依SEC規定，有任何持股變動必須在兩個工作天內申報。也就是下次波克夏再賣惠普股票時，仍需要快速揭露。一直要到低於9,900萬股時，買賣才不必報知證管會。

巴隆估計，波克夏買進價格是在每股30美元出頭，代表最新的賣股可能是認賠出售。

波克夏 股票 巴菲特

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