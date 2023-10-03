我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

日經：台積電熊本廠本月裝機 可能比明年底更早生產

編譯劉忠勇／綜合外電
業者表示，台積電熊本廠將按進度如期在明年底開始生產，甚至可以比計畫更早生產。（美聯社）
業者表示，台積電熊本廠將按進度如期在明年底開始生產，甚至可以比計畫更早生產。（美聯社）

台積電預定本月在日本熊本廠安裝設備，日經新聞報導，如工程順利，熊本廠甚至可能較明年底原定進度超前生產。

台積電已派遣數百員工至熊本廠，不久另有台積電協力廠商數百人抵達。日經引述知情的業界主管消息報導，台積電已通知供應廠商，晶片生產機台將於10月開始安裝，並於明年第1季完工。

業者表示，熊本廠將按進度如期在明年底開始生產，甚至可以比計畫更早生產。

日經引述消息來源說，台積電在台中採用28奈米製程的晶圓廠培訓超過300名日本員工。熊本廠一開始也將以28奈米和22奈米技術生產。此外，台積電今夏也已派遣數百名有營運經驗的「種子」員工到日本，並在當地招募員工為設廠做準備。10月起，供應商也將派遣數百名工程師協助設廠。

IDC全球副總裁 Mario Morales 告訴日經：「日本政府非常熱心，希望（台積電投資）盡可能順利。日本政府也簡化相關規定，讓台積電便於引進供應鏈來加快工程。」

相較於台積電在美國亞利桑納廠的進度，Morales說，美國法規比較複雜，台積電想讓100多個供應商前往亞利桑納支援並不容易。此外，美國政府補貼的撥款緩慢，也可能拖累業者在新廠的裝機作業。

此外，日經引述消息指出，承造熊本廠的廠商主要是日本承包商或跟日本鹿島建設和大氣社有關係的供應商。而在美國，台積電幾乎得仰賴在海外營運經驗較少的台灣供應商。

TechInsights副董事長 Dan Hutcheson 告訴日經，台積電早該知道，他們進到一個陌生的新領域，需要一些夥伴。他說：「他們應該在美國採用外部建築和工程公司，而不是在台灣合作的公司。」

日經引述一位日本設備供應商主管指出，在日本再怎麼順利，也比不上台灣便利。他說：「光是起重機就有很大的差別。在台灣，使用起重機可以在一天內架設半導體設備，而在日本可能需要兩到三天。在美國，可能需要超過一周。這都影響建廠速度。」

台積電 日本 投資

上一則

日本允諾13億美元補貼給美光 支持在日生產新一代晶片

下一則

鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏再出脫510萬股HP股票

延伸閱讀

日本允諾13億美元補貼給美光 支持在日生產新一代晶片

日本允諾13億美元補貼給美光 支持在日生產新一代晶片
台積19日法說 法人聚焦六重點

台積19日法說 法人聚焦六重點
柯文哲訪美與史丹福大學師生座談 主張提高對高教投資

柯文哲訪美與史丹福大學師生座談 主張提高對高教投資
迎節電商機 日本開放智慧電表數據 供企業開發新服務

迎節電商機 日本開放智慧電表數據 供企業開發新服務

熱門新聞

麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

2023-09-30 15:15
摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。（美聯社）

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

2023-09-30 08:55
中芯國際。（本報資料照片）

中芯增7奈米備貨 下單台廠 要求2年份用量 外界估防美加強管制

2023-09-30 02:25
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34

超人氣

更多 >
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生