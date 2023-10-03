日經：台積電熊本廠本月裝機 可能比明年底更早生產

業者表示，台積電熊本廠將按進度如期在明年底開始生產，甚至可以比計畫更早生產。（美聯社）

台積電 預定本月在日本 熊本廠安裝設備，日經新聞報導，如工程順利，熊本廠甚至可能較明年底原定進度超前生產。

台積電已派遣數百員工至熊本廠，不久另有台積電協力廠商數百人抵達。日經引述知情的業界主管消息報導，台積電已通知供應廠商，晶片生產機台將於10月開始安裝，並於明年第1季完工。

業者表示，熊本廠將按進度如期在明年底開始生產，甚至可以比計畫更早生產。

日經引述消息來源說，台積電在台中採用28奈米製程的晶圓廠培訓超過300名日本員工。熊本廠一開始也將以28奈米和22奈米技術生產。此外，台積電今夏也已派遣數百名有營運經驗的「種子」員工到日本，並在當地招募員工為設廠做準備。10月起，供應商也將派遣數百名工程師協助設廠。

IDC全球副總裁 Mario Morales 告訴日經：「日本政府非常熱心，希望（台積電投資 ）盡可能順利。日本政府也簡化相關規定，讓台積電便於引進供應鏈來加快工程。」

相較於台積電在美國亞利桑納廠的進度，Morales說，美國法規比較複雜，台積電想讓100多個供應商前往亞利桑納支援並不容易。此外，美國政府補貼的撥款緩慢，也可能拖累業者在新廠的裝機作業。

此外，日經引述消息指出，承造熊本廠的廠商主要是日本承包商或跟日本鹿島建設和大氣社有關係的供應商。而在美國，台積電幾乎得仰賴在海外營運經驗較少的台灣供應商。

TechInsights副董事長 Dan Hutcheson 告訴日經，台積電早該知道，他們進到一個陌生的新領域，需要一些夥伴。他說：「他們應該在美國採用外部建築和工程公司，而不是在台灣合作的公司。」

日經引述一位日本設備供應商主管指出，在日本再怎麼順利，也比不上台灣便利。他說：「光是起重機就有很大的差別。在台灣，使用起重機可以在一天內架設半導體設備，而在日本可能需要兩到三天。在美國，可能需要超過一周。這都影響建廠速度。」