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歐美PMI萎縮 全球景氣低迷

編譯陳律安／綜合報導
製造業景氣全面深陷低迷。(Getty Images)
製造業景氣全面深陷低迷。(Getty Images)

最新數據顯示，從亞洲到歐元區和美國，製造業景氣全面深陷低迷。在年終購物旺季來臨前，製造業景氣發出如此嚴峻的警訊，削弱全球經濟正在站穩腳跟的樂觀情緒。在聖嬰現象和原油供應緊俏的影響下，成本壓力將重燃、使借貸利率維持高檔更久，製造業的前路可能相當顛簸。

標普全球公司2日公布，9月HCOB歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值為43.4，從8月的43.5滑落，與初值相符，反映出景氣以1997年有紀錄來罕見的速度持續萎縮。該指數低於50表示景氣萎縮。

美國9月製造業PMI終值為49.8，高於初值48.9，但仍在50以下，是連續第五個月萎縮。

衡量歐元區製造業上月產出的子指標降至43.1，不如8月的43.4。漢堡商業銀行首席經濟學家拉魯比亞說：「在整個第3季，PMI產出數據遠低於50，因此我們可以肯定，製造業在這段期間仍陷入衰退。」他說，從上月的PMI來看，法國和德國表現最糟糕，西班牙和義大利沒有受到太大影響。

歐元區9月新訂單指數則有所回升，從8月的39.0升至39.2，但仍遠低於50的榮枯線。

亞洲的製造業活動在假期購物旺季來臨前，仍深陷不景氣，延續今年來的低迷。日本9月自分銀行製造業PMI為48.5，低於8月的49.6，距離50的榮枯線愈來愈遠。

東南亞製造業的景氣回升可能也喪失動能。該地區表現最亮眼的印尼，9月PMI指數降至52.3，低於前一個月的53.9。在8月擴張的越南工廠活動，9月也下滑，加入泰國、馬來西亞、緬甸的萎縮行列。只有菲律賓的製造業景氣好轉。

日本銀行（央行）的短觀報告倒成一大亮點，隨著日本經濟繼續從新冠疫情蹣跚復甦，日本大型製造商信心連續第二季上升，相關指數從三個月前的5升至9，高於預估中值的6，代表樂觀者數量多於悲觀者。至於大型非製造商信心指數也從23升至27，顯示日本服務業持續受惠於疫情後的重新開放。日圓持續貶值，增強了入境遊客的購買力，同時降低日本人出國旅行的意願，這些都有利日本國內服務業。

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