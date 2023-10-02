路透：美官員警告中國10月初進一步緊縮晶片出口管制

拜登政府更新的對中國出口限制規定可能會衝擊荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML），圖為ASML員工調校機台。（路透）

一位美國官員表示，拜登 政府已警告中國政府，計劃最早於10月初更新向中國出口AI晶片 和晶片製造工具的限制規定。路透指出，拜登政府提前先告知政策決定，是為了穩定兩國之間的關係。

路透報導，美國負責出口管制的商務部正更新去年首度公布的出口限制措施。其他消息來源表示，這次的更新目標是限制中國取得更多晶片製造工具，以便與荷蘭和日本的新規定維持一致，並堵上AI晶片出口限制中的一些漏洞。

這位美國官員說：「基於與政府官員的對話，中國已經預期出口限制措施會在屆滿一周年左右時更新。」最初的規定是在2022年10月7日公布。

這位官員表示，美國官員在近幾周內已向中國官員提供了這一資訊。官員拒絕透露談話的具體細節。

美國事先向中國告知將更新規定，是拜登政府要穩定與中國政府關係的廣泛行動之一。在今年2月，美國決定擊落中國的間諜氣球，引發兩國緊張情勢劇烈升溫。美國後來尋求破冰，派出多位高官前往中國，包括商務部長雷蒙多在8月訪中。此外，美國國安顧問蘇利文9月才與中國外交部長王毅會談。

美國去年10月公布的限制措施目的是切斷中國取得先進AI晶片的管道，並限制中國從美國進口最精密晶片製造工具的能力，藉此防止美國技術被用於加強中國軍力。

商務部拒絕對此置評。中國駐華盛頓大使館發言人在被要求對這一警告置評時則表示「無可奉告」，發言人劉鵬宇說，「中方堅決反對美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，肆意打壓中國企業」。

財政部長葉倫也曾在7月就8月發布的美國對華投資限制措施向中國大陸官員發出過警告。

目前拜登政府也希望敲定中國國家主席習近平 在11月出席在舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會。此事也影響了美國公布更新出口規定的時間。

消息人士說，官員尋求避免在峰會登場前夕發布，因為如此一來可能導致習近平不出席APEC。他們說，任何還沒準備好在10月初公布的規定很可能會延後至峰會後才公布，避免激怒中國。

官員表示：「美國政府為了許多理由，把（公布時間）範圍縮小至在一周年時刻或接近時。」但官員上周五透露，有關敲定限制措施的技術工作還沒完成，「在當前，最終計畫還沒完全妥善」。

自從拜登和習近平去年11月在印尼峇里島G20高峰會舉行雙邊會面後，兩位元首就沒有再見過面。習近平上月刻意不出席G20會議。

美國、荷蘭和日本今年初已同意協調管制措施。這三國控制了全世界先進的晶片製造設備。

路透在6月已報導，美國即將推出的限制措施可能會衝擊具有全球領導地位的荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML），原因是ASML的設備系統中含有沒有零件與零組件。ASML的發言人拒絕置評。