不想「只依賴一個國家」 印尼工商總會主席歡迎台灣企業投資

印尼工商總會（KADIN）總主席阿賈德（Arsjad Rasjid）接受中央社專訪時表示，印尼「不想只依賴一個國家」，因此當出口貨品至中國的同時，也在尋找其他市場。他強調，歡迎台灣企業赴印尼投資，有任何投資問題，印尼工商總會將給予協助。（中央社）

印尼 工商總會（KADIN）總主席阿賈德接受專訪時表示，希望台灣能繼續投資 印尼，KADIN作為政府與企業橋樑，台灣企業投資遇到困難都能與他們聯繫；他表示，「（台灣）只要給訓練和資金，證照及土地問題則交給我們」。

印尼工商總會（KADIN）總主席阿賈德（Arsjad Rasjid）日前接受中央社專訪表示，印尼政府現在非常注重經濟和貿易，中國國力強大無疑是印尼的貿易夥伴之一，他坦承，中國經濟衰退的確會影響到印尼，因此顧好國內市場非常重要，並強調，印尼「不想只依賴一個國家」，因此當出口貨品至中國的同時，也在尋找其他市場。

1968年成立的印尼工商總會是由印尼私營企業、合作社及國家企業所組成的非政府組織，主要工作為協調印尼各商會及促進商業合作，對印尼政府頒布各項政策具有影響力。

阿賈德除了擔任印尼工商總會總主席，最近也成為印尼執政黨民主奮鬥黨（PDIP）黨提名總統參選人甘查爾（Ganjar Pranowo）的競選團隊負責人，目前暫時告假離開印尼工商總會總主席職位，專心拚選舉。

阿賈德向中央社指出，印尼自1950年代在外交上就不結盟，意指奉行多邊主義，「因此所有國家都是朋友」，並說：「（印尼）想和中國做生意嗎，是的；想和台灣做生意嗎？是的；想和美國、歐洲做生意嗎？當然，為何不？」。

他說，印尼與台灣關係長期以來很好，人與人的交流密切，並透露，去年才與印尼投資部長至台北出差，當時還是疫情期間，只能待在旅館內不能自由移動。

阿賈德透露：「我們見了一些公司，其中包括鴻海 ，我們討論很多事情，也邀請鴻海至印尼投資。」他續指，在台灣工作的印尼人很多，印尼人是台灣最大的勞動力之一。另外，在台灣留學的印尼人也很多，「所以我認為這種（雙方）關係已經很好了」。

阿賈德表示，他知道台灣有非常強大的技術包括農業技能等等，「台灣市場較小，但印尼很大，且有足夠資源，因此若能一起合作，必定能成為全球供應鏈變化的一部分」，特別是印尼為東協成員，因此處於有利位置，歡迎台灣來印尼投資。

除了擔任印尼工商總會總主席，阿賈德也是印尼Indika能源（Indika Energy）的董事長，該公司去年底與鴻海合作合資設立的Foxconn Indika Motor（FIM）公司，並曾在峇里島舉辦20國集團（G20）期間，捐贈5輛電動巴士提供接駁。

阿賈德向中央社透露：「我們與鴻海合資的企業主要是聚焦電動汽車業務，特別是公共汽車。」他指出，雙方合作的方式是透過BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）商業模式，也就是更強調與在地合作。他表示，非常喜歡這樣的合作方式。對於目前雙方合作業務的發展進度，他則婉拒透露。

阿賈德受訪過程中數度「呼籲台灣赴印尼投資」，並期待看到更多台灣企業在印尼出現。他強調：「你們（台灣）為我們提供職業、技術和各種人力發展的訓練和資金，我們則會處理其他問題，像是土地、證照問題等煩惱就交給我們吧。」